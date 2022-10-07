屋主降租了！新開店面增加 專家：西門町商圈谷底復甦

據信義房屋統計西門町的徒步區與主幹道店面發現上，今年新開超過10家店，一舉擺脫前兩年不景氣的倒店潮。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，近期西門町開店數大增主要有三大原因，包括搶先布局解封商機、店面降租後吸引更多店家進駐與娃娃機大倒店釋出更多店面有關，讓整體市況從去年降租也找不到租客，變成現在詢問度大增，顯示西門町商圈有從谷底復甦跡象。

據捷運站點進出人流統計，西門站今年8月平均每日出站人數為4.9萬人，去年8月西門站平均每日出站人數為2.7萬人，西門站今年8月捷運站出站的人流較去年同期增加約8成，逛街人潮的確明顯回溫，不過距離2018年8月平均每日出站7.6萬人的熱度，還有相當的回溫空間。

曾敬德表示，近期西門町的詢問度暴增，以徒步區的一間空置店面為例，該空置店面掛起招租的帆布已經4、5個月，雖然初期每個月都有人詢問，但解封訊息傳出後，近兩周詢問度大增也順利成交，租客看好解封商機趕快卡位，觀察近期主要進駐的業種大概分幾大類，包括餐飲業、服飾業、飾品業者等。

信義全球資產商仲部主任林廷宇指出，西門町內的租客有些特別的現象，包括搬遷回原本的位子，如知名的雞排店、冰品店，過去可能因為人潮與租金，曾搬遷至西門町內不同的店面，也趁這波洗牌重新回到原先的位子，另外，也有房東為了守住較好的租金，認為切割小店可以吸引更多租客，而有分租店面的打算。

曾敬德指出，目前西門町租金水準大概較巔峰時腰斬，不過整個市況已經有觸底反彈的跡象，去年受疫情與國際觀光客雪崩影響，降租也找不到租客，而今年是商圈開始復甦，房東願意降價就能找到租客，店面的詢問度大增，而租客也趁現在還有空置店面好挑選的時候，搶先卡位一些好的店面，避免日後可以挑選的店面越來越少。