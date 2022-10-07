中小企業投資添三案 投資台灣三大方案突破1.8兆

投資台灣事務所今(7)日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再通過世唯企業、忠泰商場事業及忠泰滑冰運動等三家廠商。截至目前總計投資台灣三大方案已帶動1,260家企業投資約1兆8,005億元，預估創造13萬9,240個本國就業機會。

世唯企業為專業的聚氨酯接著劑製造廠，除供應國內市場外，亦外銷至越南、菲律賓及中東等地。世唯企業為持續積極拓展海外市場，公司已於2020年10月申請第一件中小企業投資方案，現預計增加逾1千萬元再投第二案，在既有雲林斗六廠導入智慧化智慧機械，提升產量並優化製程。

忠泰集團透過旗下忠泰商場事業公司及忠泰滑冰運動公司，聯合開發位於台北市大直商圈新商場「忠泰樂生活」。商場定位從生活風格出發，結合質感體驗及美食，將規劃成五大主題區域，引進娛樂、零售、餐飲、體驗及策展空間等，預計將有上百品牌進駐。

其中六樓部分，由忠泰滑冰運動公司打造「極光冰廠Aurora ice Rink」，為全台灣商場內唯一符合國際標準規格的滑冰場。作為娛樂休閒使用之外，更可滿足舉辦國際性賽事及花式滑冰賽事等場地、商業活動及培育滑冰運動人才等多重功能。