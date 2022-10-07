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9月二輪電車市場洗牌！Ionex銷量成長、躍升亞軍

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導

Ionex光陽電動車傳捷報，9月躍升電車市占亞軍。Ionex 8月起陸續推出Ionex i-One及Ionex S7購車優惠，並進駐全台最大美式賣場，9月電動機車市占率成長到第二名。

光陽公司表示，Ionex為慶祝銷售大成長，針對綠能國民車Ionex S6及電車最速城市鋼砲S7R推出「國慶月超級享」雙重優惠活動；Ionex光陽電動車也再次攜手連鎖超商龍頭7-ELEVEN展開限定門市特展，搭配政府汰舊換新補助方案，專案車款最低38,500元即可輕鬆入手。中秋節前後都是二輪市場的大旺季，建議消費者要買要快，各項優惠開催下，Ionex光陽電動車缺車效應浮現，全台門市都有排隊交車的現象。

相較於7月銷售台數222台，Ionex電動車八月份銷量提升至335台，成長超過1.5倍；9月份銷量更是倍數成長至544台，與8月相比增加209台，成長幅度達到62.4%，Ionex光陽電動車成功贏得年度最大購車旺季9月單月市占亞軍，改變了PBGN在電動機車市場獨占鰲頭的情況，在2022年電動機車銷售中，5月份及9月份的市占累計兩次獲得了第二名的好成績。

Ionex也透過「百萬學霸」及「百萬父豪」購車抽百萬現金活動成功製造話題，後續陸續推出的暢銷車款Ionex i-One創白牌電動機車最低價33,300元，成功引起搶購熱潮，全台貨量銷售一空；性能車系S7只要55,500元起，也創下銷售佳績追加生產中。除針對熱銷車款推出購車優惠，與知名美式賣場Costco的特惠展售更是神助攻，專案內容一公布，來自好市多全台14間的門市訂單便紛紛湧入，一舉推升Ionex銷量締造亮眼佳績。

Ionex 電動車 光陽

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