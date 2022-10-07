MG品牌加入 推升中華車9月營收

中華汽車（2204）今（7）日公布9月營收表現，隨著導入英國MG汽車品牌最近以年輕的「潮車」形象在台上市，營收也開始增加，9月營收達25.77億元，較去年同期增加1.81億元，成長7.54%。

隨著MG車於2022年9月起上市銷售，推升整體銷量外，單月合併營收較上月成長還有受惠於9月分進入商車交車旺季，內銷成車收入增加所致，9月份中華車的銷售實績3,624台，台數較8月成長11%；此外，中華車累計前三季的營收為218.55億元，受到上半年缺車影響，年減11.55%，

為使產品線更為完整並擴大生產規模、強化整體成本競爭力，中華汽車引進百年汽車品牌MG，英國的MG導入國產生產，隨著國內消費者最近瘋國旅，不少人改換休旅車，所以MG車款的推出，讓許多人多一個選擇，中華車推出後就已經接獲2500新車訂單，在國內休旅車市場投入一枚震撼彈。

九月首推MG HS新車系，包括油車與PHEV車型，挾著動力操控、配備豐富及性價比高等優勢，一上市後備受注目，接單超乎市場預期目前已2,500張，而自MG加入生產線後，楊梅工廠整體產量提升約12%，有效提升楊梅工廠稼動率。

為發展MG 品牌事業，中華汽車轉投資設立獨立子公司台灣英倫摩里斯(MGT)，專責MG品牌深耕台灣市場的行銷與銷售網絡管理工作，目前在北中南已設立九個實體經銷與售服據點，同時，面向新時代消費者行為趨勢，MGT 也積極藉由中華汽車的數位轉型成果，佈建O2O數位行銷系統，串連線上線下客戶旅程，提供消費者與客戶更多便利與個人化數位體驗服務。CMC對MG銷售表示樂觀，外界也預期有了MG的挹注將為中華車2022業績注入一道強心針