國產9月營收17.5億元、年減5.6% 遞延效應帶旺Q4營運

國產（2504）今（7）日公告9月合併營收17.5億元，年減5.6%，累計今年前九月合併營收155.09億元，年減2.2%。國產建材實業指出，雖面臨連月幾個颱風干擾混凝土出貨，9月營收仍維持高檔，本月受天候影響出貨的混凝土，將因營建工程追進度的「遞延效應」，帶旺到10月以後的第4季出貨營運。

國產建材實業表示，中央積極推動大南方計劃，從南科一路往南，串連南科三期開發案、台南沙崙綠能科學城、高雄興達海洋基礎建設、路竹科、橋頭科、楠梓科、亞灣5G AIoT與和發產業園區等，形成南台灣半導體科技S廊道，在大南方政策趨動下，高雄市各區域也紛紛啟動高雄各重大建設計劃，捷運紅線也規劃南延至小港林園，重大建設齊發帶動房市熱絡發展，產生長期且巨量混凝土等營建需求。

國產建材實業指出，營建與混凝土產業是看天吃飯的行業，若遇到嚴重影響天候的颱風與梅雨，則會干擾混凝土等營建進程，不過包括大南方重大計劃等全台科技大建設，也帶旺各區域的房市建設，長期需求巨量混凝土下，讓整體的混凝土需求來到最大化、同時受天候干擾的混凝土出貨，也會產生「遞延效應」，這些受到天候干擾出貨的混凝土，都會在營建工程的混凝土大總量需求不變下，遞延到緊接著要搶進度的工期，包括現在起的第4季與農曆年前，都是混凝土高需求的大旺季，出貨高峰將旺上加旺、樂觀可期。

因此，國產建材實業9月營運，儘管接連受到幾個颱風干擾出貨，但是受惠於源源不絕的全台科技廊道大建設，衝高了集團與國內本業營收，集團營收來到17.51億元，累計營收達155.09億元，與去年累計營收相較，若扣除去年5月售出大陸昆山廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健的營運態勢。其中與混凝土相關的本業，9月份國內銷售金額達到13.40億元，繼續維持超過13億元的營收高檔。

放眼第4季的傳統最旺季營運，除了科技建廠持續強勁需求，928房市檔期全台創下8,000億元推案，國產建材掌握了上述全台各地的指標建案興建需求，以大南方計畫為例，未來國產建材正興建中仁德廠於年底前後加入營運，不僅可增加產能、達到區域聯防的競爭力，而且還可以整合國產建材集團在大台南與大高雄所擁有的九座混凝土厰，產生相當龐大的協同作業綜效，搶攻目前相當火熱的大台南與大高雄等巨量混凝土營建需求。