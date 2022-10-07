大停電衝擊投資？日工商會：台灣供電穩定性令人不安

台北市日本工商會今（7）日發布「2022年對台灣政府政策建言白皮書」，針對產業界普遍憂心的供電問題，台北市日本工商會理事長三平指出，穩定供電不僅對日商而言，對於在台經營的所有企業均屬最低要求，然而台灣在2021年5月、2022年3及最近均連續發生大規模停電，「對於供電的穩定性令人越發不安」。

繼台灣美國商會6月喊「越來越擔心供電穩定」後，台北市日本工商會今日也同樣表達需要穩定供應的低廉電力。三平指出，不僅外資公司的新投資，還有台灣企業投資回流等，預估電力需求將進一步增加，但在供電平衡緊迫的疑慮中，台灣預計在2025年將目前發電量占比不到10%且屬基載電力的核能發電完全停止，並且大幅減少燃煤電力，提高發電量不穩定的再生能源比率，以及火力發電燃料中天然氣的國際價格飆漲影響，均令人感到憂心。還有，2025年前是否能順利達成能源組合的劇烈改變，也令人不安。

此外，白皮書中也提到，再生能源比率上升所造成輸配電網負荷增加也令人會員感到憂心。對此，三平強調，雖然往碳中和邁進的措施十分重要，但在台日商中也有請求先穩定供電的意見，因為日商會員普遍認為，便宜且穩定的供電是台灣的一大優勢，台灣政府宜採取快速且徹底的因應措施。

除了穩定供電令人擔憂外，三平表示，供水方面，還有土地與人力不足等，日商會員也多有疑慮。白皮書中建議，台灣政府應提出對於使用再生水給予獎勵金或就再生水的使用給予投資補助等措施。另一方面，有關海水淡化廠雖有耗電龐大的問題，但該領域可活用日本技術，亦可成為台日在技術與營運上的合作案例。

同時，台北市日本工商會也在白皮書中提到「缺地」的擔心，三平指出，對日商會員來說，進軍台灣設廠或擴廠時，取得用地亦為一大問題，台灣政府宜進一步擴大工業用地。

關於人才問題，台北市日本工商會則提醒，預估今後台灣的少子高齡化將更為加速，將造成未來人力不足，因此期待台灣政府實施大刀闊斧的政策。

整體來說，台北市日本工商會今年在白皮書中提出五大建議，包括：1.進一步深化台日合作；2.台日合作發展產業、開創新產業；3.建立穩定及具有競爭力的基礎建設；4.吸引優秀人才；5.建立具有魅力之投資環境。