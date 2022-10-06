普瑞博攜手盛弘孫公司推三檢測產品 攻大陸檢測商機

普瑞博（6847）今（6）日宣布，將與大陸康健基因公司合作推出多項突破性產品，由普瑞博提供MiniPuriTM微型過濾器，康健基因利用這項過濾器去除檢體背景干擾、並富集人源cfDNA（cell-free DNA）優勢，發展出產前基因篩檢、癌症早篩與病原篩檢等三項領域應用產品。

普瑞博致力於雙離子材料之開發及應用，應用白血球減除過濾器、細胞分離過濾膜、及抗沾黏複合材料（P-TEX）等。其中，MiniPuriTM濾膜為普瑞博雙離子細胞分離過濾材料的新應用，透過表面化學設計讓過濾膜具有特定細胞專一性，捕捉血液、體液或腦髓液中包含白血球在內的人體帶核細胞，達到富集cfDNA的目的。

康健基因是盛弘（8403）旗下精準健康轉投資的基因檢測公司，康健基因以生物資訊分析及研發生物技術為核心，結合基因科技實驗室及生物資訊分析，透過生物晶片、次世代定序、第三代定序，提供專業可靠的科學研究服務及大眾健康基因檢測，客戶涵蓋各大健康管理機構。

本次普瑞博與康健基因強強聯手，MiniPuriTM微型過濾器結合康健基因，在臨床基因領域演算法及引物設計的優勢，並整合廣州康健公司豐沛的臨床資源條件下，發展出各領域的應用產品，都獲得突破性的臨床數據。

在產前基因篩檢的應用上，MiniPuriTM微型過濾器能有效去除血液中的母源細胞，可將母血中游離的胎兒DNA提升3-5倍，並可提前於孕期6周檢測，較目前篩查標準12周大大提前，解決孕婦胎兒濃度不足無法進行篩查的困擾。同時搭配康健基因自主研發的數位PCR非侵入產前篩檢，更能有效提升檢測速度及優化實驗成本。

癌症早篩方面，透過濾膜富集技術，去除人類白血球細胞對於游離DNA的干擾，能夠有效的富集ctDNA（circulating tumor DNA），進而提高ctDNA的捕捉率，更精準進行癌症早篩，克服傳統的一代檢測技術幾乎不能檢測到ctDNA痛點，幫助患者及早接受精準治療。

在病原檢測上，透過MiniPuriTM微型過濾器去除人類白血球的干擾，放大血液中微生物的比例，搭配康健基因自主研發的多重PCR+NGS專利技術，對臨床常見的病原微生物進行高通量定序，能一次高精度快速鑒定多達300種以上細菌、真菌、病毒和寄生蟲等多種病原微生物，同時可對病原微生物的抗藥基因進行分析，輔助臨床精準用藥。

普瑞博與康健基因繼2020年共同設立康博醫創公司後，今日雙方再攜手發布「富集準測－仿生薄膜及基因檢測技術」系列產品，康博醫創公司日前更已完成A輪1.43億元募資。

普瑞博董事長陳彥文表示，光是中國市場每年檢測需求量，在癌症早篩約3,000萬人次、胎兒早篩約1,000萬人次，病原篩檢約257萬人次，合計每年超過4,000萬人次檢測需求，將創造普瑞博成長的新動能。康健基因董事長黃憲達表示，康健基因整合中國大陸分公司廣州康健的資源，推出突破性的臨床檢測產品，由基因服務供應商躍升成為臨床基因檢測耗材供應商，提供客戶完整供應鏈解決方案。

產前基因篩檢、癌症早篩與病原篩檢產品，針對中國市場已和數家中國大型指標基因公司達成合作。台灣市場方面，胎兒早篩及癌症早篩部分，正在和下游通路商洽談，病原檢測部分將由康博醫創持續深耕市場。