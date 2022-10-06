順天建設搶進台中14期 總銷70億元「KING'S ROAD」動工

順天建設（5525）位於台中市14期重劃區敦和段、總銷達70億元的高級訂製美式風格宅「順天KING'S ROAD」，今(6)日舉行開工動土典禮，這也是順天建設首度進軍14期重劃區推案。

順天建設二代柯啟新表示，14期周邊的崇德商圈異國美食餐廳林立、國際品牌商家集團進駐，而北屯捷運總站旁又有好市多COSTCO加持，未來還有巨蛋、漢神購物中心等兩大重磅利多。

此外，各知名外僑私校也都在區域內，因此看重此塊鬧中取靜的三面臨路大基地，要讓住戶不僅能夠享受周邊的生活便利性，回家又能沉浸在優質的莊園寓所，條件無可取代。

針對當前政府打炒房、升息政策，柯啟新分析，目前市場相對保守，但也無需過度擔憂，因為順天推案一直以來，都有著不可抗拒的族群購屋需求，加上購屋族如今都鎖定名校學區與交通生活機能便利性商圈，「建商的品牌力是價格的重要支撐」。

今天動工「順天KING'S ROAD」，全棟為極簡雙塔建築，規劃莊園廣場三進式車道，並享有濃蔭大道自擁的1,600坪綠地花園，為森林新美式規劃建築。

此外，2,055坪的三面臨路大基地，坪數規劃54坪、108坪合併戶，除了鄰近崇德商圈、74號雙閘道等，區內多項大型建設計畫，也讓未來發展大受矚目。

近期北台中的推案關注焦點，還有機捷的「寶輝The Springs」、中央公園特區的「雙橡園4117」等，明年第1季則有大陸建設位於昌平、四平路口的北屯首案，業界推估，14期重劃區高樓層房價將推向7字頭。