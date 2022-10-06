快訊

明天這些地方留意豪大雨 雙十連假「先雨後乾」低溫探20度

等小室圭放榜結果…真子公主是否返日？取決於「這關鍵」

順天建設搶進台中14期 總銷70億元「KING'S ROAD」動工

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
順天建設搶進台中市14期重劃區，總銷70億元「KING'S ROAD」今日動工。順天建設提供
順天建設搶進台中市14期重劃區，總銷70億元「KING'S ROAD」今日動工。順天建設提供

順天建設（5525）位於台中市14期重劃區敦和段、總銷達70億元的高級訂製美式風格宅「順天KING'S ROAD」，今(6)日舉行開工動土典禮，這也是順天建設首度進軍14期重劃區推案。

順天建設二代柯啟新表示，14期周邊的崇德商圈異國美食餐廳林立、國際品牌商家集團進駐，而北屯捷運總站旁又有好市多COSTCO加持，未來還有巨蛋、漢神購物中心等兩大重磅利多。

此外，各知名外僑私校也都在區域內，因此看重此塊鬧中取靜的三面臨路大基地，要讓住戶不僅能夠享受周邊的生活便利性，回家又能沉浸在優質的莊園寓所，條件無可取代。

針對當前政府打炒房、升息政策，柯啟新分析，目前市場相對保守，但也無需過度擔憂，因為順天推案一直以來，都有著不可抗拒的族群購屋需求，加上購屋族如今都鎖定名校學區與交通生活機能便利性商圈，「建商的品牌力是價格的重要支撐」。

今天動工「順天KING'S ROAD」，全棟為極簡雙塔建築，規劃莊園廣場三進式車道，並享有濃蔭大道自擁的1,600坪綠地花園，為森林新美式規劃建築。

此外，2,055坪的三面臨路大基地，坪數規劃54坪、108坪合併戶，除了鄰近崇德商圈、74號雙閘道等，區內多項大型建設計畫，也讓未來發展大受矚目。

近期北台中的推案關注焦點，還有機捷的「寶輝The Springs」、中央公園特區的「雙橡園4117」等，明年第1季則有大陸建設位於昌平、四平路口的北屯首案，業界推估，14期重劃區高樓層房價將推向7字頭。

重劃區 炒房

延伸閱讀

近10年增加100萬宅 未來三年新完工恐超過30萬戶

未來3年新完工恐超過30萬戶 區域賣壓拉警報

外圍重劃區漲聲不斷 完熟蛋黃區「凍漲」躍升置產焦點

重劃區公設保留地閒置長草 鄭朝方提活化成綠地使用

相關新聞

Opel兩款新車將登台 目標2025年底前設15座展示中心

Opel Taiwan今（6）日宣布重返台灣市場，首波導入國內的新世代Opel戰將，是Mokka、Mokka-e、Ast...

台中後花園新秘境！貿易商老董的私家廚房「浮世三千」

台中的後花園新社，最近出現一家全新無菜單法式料理庭園餐廳「浮世三千」，這裡原是貿易商老董的私人別墅，園區不僅有美食與美景...

最夯小休旅NISSAN KICKS發表旗艦版 還較預售便宜4千元

裕日車（2227）代理的NISSAN KICKS一直是國內熱銷車款，今（6）日正式發表NISSAN KICKS大改車，裕...

928檔旺季不旺！專家：選前買賣雙方僵持 房價難下跌

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2022年9月分數為46.1分，對應燈號已經「連14綠」，分數較8月（45.7...

高薪族遷徙潮！竹北高收入房貸族 五年翻一倍

最近幾年，受惠於科技題材與建設題材的發酵，新竹縣房市交易量能迅速攀高，其中緊鄰新竹科學園區的竹北市更是成為科技新貴們的聚...

白人開始會用筷子了！瓦城董座徐承義分析：為何近年台餐飲業瘋美國？

「20年前你去美國的中菜館，三分之一的客人不拿筷子，但現在再去一趟，你會發現當地白人也開始會用筷子。」究竟近年台灣餐飲業，為何如此積極瞄準美國市場？瓦城董事長徐承義點出，近5-10年來，美國對於東方菜系的熱愛程度不斷成長，這也是為什麼瓦城重啟美國展店計畫，更喊出2025年要衝刺到全球200家據點的目標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。