台中後花園新秘境！貿易商老董的私家廚房「浮世三千」

台中的後花園新社，最近出現一家全新無菜單法式料理庭園餐廳「浮世三千」，這裡原是貿易商老董的私人別墅，園區不僅有美食與美景，餐廳內陳設的藝術品，都是老董個人收藏，簡直媲美藝術館，讓人眼睛為之一亮。

座落於新社抽藤坑社區的「浮世三千」，是從事工業用球閥國際貿易、且擁有自創品牌「MARS」的台灣隱形冠軍-台中擎美公司董事長許克強，在事業有成之後，於10多年前因緣際會買下來的土地。

園區就在新社往東勢蜿蜒的產業道路，白冷圳紀念公園後約2分鐘，急轉入內，老樹與整排迎賓花卉，彷彿來到世外桃源。

許克強規劃興建這座別墅，原本想作為擺設多年來的藝術收藏，以及平時招待至親好友們休憩相聚、品嚐美食的私人招待所。

疫情爆發後，許克強有較多的時間，於是開始著手整理廣達數千坪的庭園。直到去年，66歲的他有感於年歲漸大，突然起心動念，想把新社這片美景與美食開放與眾人分享，因此催生了「浮世三千」。

「浮世三千，吾愛有三：日、月與卿。日為朝，月為暮，卿為朝朝暮暮。」這是源自於經典電影「暮光之城」的一段詩句。

許克強十分喜愛這段詩句。心想：「當你與心愛的人來到浮世三千，彷彿來到與世無爭的仙境，擺脫城市喧囂與束縛，就在日月星光下，賞美景、啖美食、品藝術，人生美好不過如此！」

今年6月起，「浮世三千」開始提供法式無菜單料理，由曾擔任過烏來璞石麗緻、台北亞都麗緻、台中亞緻等餐飲經驗的行政主廚Jerry陳鶴元，與其團隊精心策劃，在品嚐美食的同時，還能細細欣賞許克強從世界各地帶回來的藝術珍藏。

「浮世三千」的法式無菜單料理，廚藝團隊依著四季時令調整選菜，10道精緻料理，從前菜開始就令人驚豔，黑鮪魚搭配魚子醬佐金泊片，單吃、或配上甜菜根、櫛瓜，鮮魚清甜回甘，目前主菜牛肉品項，以澳洲和牛M6、M7等級為主，舒肥低溫烹飪搭配珍珠洋蔥佐松露，口感柔嫩滿口肉汁鮮甜。

站在「浮世三千」可遠眺抽藤坑北鋒，走往餐廳的沿途只見老樹與盛開的繁花迎賓，在傘下的佛祖沐浴在午後陽光中，紅磚道的一端，遠遠就能看到2層樓的白色建築物，正是餐廳主體。走進餐廳，入門口迎賓的為日本當代藝術家「塩田千春」的作品「連身裙」，令人眼睛為之一亮。

仔細環視一樓用餐區的兩側，擺設了許克強珍藏的藝術品，有台中在地雕塑家蔡尉成「火大」、中國雕塑名家徐光福的「仰望」系列，與落地窗外的老樹、庭園景致相互呼應；15人長桌牆上，懸掛著馬永強的複合媒彩作品「黃山系列」，氣勢磅礡。

走上二樓的茶席，這裡也是許克強最喜愛的美學空間，可與三五好友在此砌杯茶聊聊天、回味美食佳餚餘韻，抬頭就能欣賞窗外充滿綠意的庭園景致。

「浮世三千」室內共規劃約100個座位，但目前一天僅接待50位賓客。經理彭珮甄說，來到這裡步調放慢，感受大自然的呼吸。

占地約2,000坪的園區，另規劃露營區，預計10月底開放，有露營車與帳棚兩種選擇，一只帆布袋即可入住，設有空調舒適床墊，戶外盥洗室，晚上星光酒吧區來點小酒微醺，伴隨著此起彼落的樹蛙鳴聲，一覺醒來潺潺流水在耳，好不愜意。

新社抽藤坑另一家庭園餐廳「安妮公主花園」，位於歷史建築百景倒虹吸管白冷圳旁，園長林昌民大學主修香草，園區內種滿了近百種的香草植物，入菜、提煉精油皆可。

來到這裡大口呼吸，隨處捻來都是撲鼻的香草清香，在香草精油提煉屋，遊客可以DIY將種植的茶樹與香茅提煉製作防蚊液。

「安妮公主花園」定期舉辦親子同樂家庭活動，3、4月「螢火蟲季」，7、8月的「一日公主體驗」，禮服DIY公主禮服、公主禮儀、鮮花花冠手作，在公主在宣言下，授證為真正公主。