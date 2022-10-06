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長榮航歐洲雙城盛大啟航 米其林餐點全艙等供應

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導
米其林餐點上飛機。長榮航空提供
米其林餐點上飛機。長榮航空提供

長榮航空（2618）為慶賀米蘭、慕尼黑開航，今(6)日宣布將與米其林一星主廚李皞(Paul Lee)合作，為台北-米蘭航線設計專屬菜單，台北-慕尼黑航線則提供京都米其林三星主廚中村元計設計的餐點，兩條航線所有艙等的旅客，都可以享受到米其林主廚所設計的料理；機上的各類飲品也處處充滿亮點，融入米蘭及慕尼黑的特色元素，還準備驚喜小禮要送給旅客，共同迎接疫情後開闢新航線的喜悅。

米其林一星主廚Paul Lee擅長於運用季節食材，展現世界各地特色風味的創意，深受美國政商界的讚賞與高度評價，此次為長榮航空台北-米蘭航線皇璽桂冠艙的乘客精心設計「紅條石斑、伊比利火腿、甜豆、里昂洋芋」以及「燉小牛頰、豆豉、馬鈴薯泥、山蘇」兩套餐點，為豪華經濟艙及經濟艙旅客設計的則是「豆豉醬燉小牛頰佐配馬鈴薯泥」，這四道米其林餐點搭配機上提供的義大利佳釀，讓旅客從台北出發就開始享受到濃濃的義大利風情。

此次米蘭航線也為皇璽桂冠艙旅客挑選產自義大利紅酒，以 100% 的普里米蒂沃(Primitivo)葡萄品種釀造，呈現深紅色的紅寶石色澤，濃郁的櫻桃、莓果與紫羅蘭花香，口感濃郁甜美；此外也特別研發了一款特色調酒「漫步在米蘭」，在白蘭地酒香中帶出檸檬的清香與蔓越莓的甜美，展現出浪漫氛圍；同時與台灣首位世界咖啡師大賽(WBC)冠軍吳則霖-興波咖啡合作，特選具有核果、焦糖及巧克力風味的深焙咖啡。

與長榮航空合作已達8年之久的京都米其林三星主廚中村元計，擅長以料理手法展現食物的天然滋味，特別為台北-慕尼黑航線皇璽桂冠艙旅客設計秋季套餐，主菜為「智利海鱸魚味噌漬 紅豆鑲蓮藕」，豪華經濟艙及經濟艙則分別提供「牛肉壽喜燒」及「蒲燒豬肉」兩道主菜，讓前往慕尼黑商務旅行或觀光的旅客，可以在機上大啖米其林美食。

長榮航空邀請榮獲年世界咖啡沖煮大賽(WBrC)冠軍-王策(VWI by CHADWANG)，為慕尼黑航線皇璽桂冠艙旅客特別調製帶有核桃與橄欖風味、口感富有甘草糖餘韻的VWI單品咖啡；為了讓旅客先嚐慕尼黑最具特色的啤酒，更以啤酒為基底，帶來兩款德式經典調酒「慕尼黑啤樂」及「萊德樂」，低酒精濃度帶著微酸氣泡感，享受甜美的微醺滋味。並提供全艙等旅客2019年AIBA澳洲國際啤酒大獎「最佳歐式拉格啤酒」的金車柏克金-黃金拉格啤酒。

長榮航空 慕尼黑 航線

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