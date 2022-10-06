新創iKala公布新營運團隊 拓展台灣、日本等市場業務

跨國AI行銷科技新創iKala 今（6）日公布新的營運團隊，原商務長顏淑花（Vivian Yen）擔任iKala 營運長，延攬前美庫爾（Merkle）總經理林伯翰擔任iKala全球商務發展長暨商務事業群總經理，鞏固持續穩健擴張的跨國團隊部署，將持續加速iKala在台灣、日本等亞洲市場業務拓展。

iKala公布，新任營運長顏淑花去年加入後，強化團隊提供AI數位轉型與數據行銷整體解決方案的服務動能，帶領團隊成功拿下多家企業客戶。未來擔任營運長，顏淑花將負責iKala團隊及業務營運策略方針，憑藉她深厚的管理經驗及精準掌握企業客戶需求的能力，持續優化iKala營運基礎設施，整合公司人才團隊與服務能量資源，向前推進公司業務擴張。

iKala也延攬前美庫爾總經理林伯翰擔任iKala全球商務發展長暨商務事業群總經理。將負責帶領 iKala 跨國團隊達成市場拓展目標，並加速推進 iKala 商務事業群（iKala Commerce）在台灣與日本的業績成長及團隊發展。林伯翰將積極推動 iKala商務事業群加速協助台灣及日本的企業掌握顧客旅程中的每一個接觸點，從網紅行銷到社群導購，以及透過顧客數據平台建立長期顧客忠誠度，邁向 D2C（Direct-to-Consumer）的時代。