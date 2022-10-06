全台首案離島社宅在澎湖 預計2026年完工

國家住都中心澎湖縣馬公市推出「文學好室」社宅統包工程，為全台灣離島社宅第一案，預計2026年完工，提供75戶社會住宅，即日起公告上網招標至2022年11月4日止，歡迎廠商踴躍投標。

澎湖馬公「文學好室」社宅基地面積約2,249平方公尺，東臨文學路、南臨永福街，鄰近馬公國中、生活博物館及縣立體育場，生活機能豐富。社宅亦規劃商業空間、停車空間及托嬰中心，提供在澎湖就學、就業之民眾居住新選擇，也導入社福服務照顧地區居民，期許打造續營50年的永續社宅。

國家住都中心持續於全台各地興辦「安居、好室」社會住宅，以滿足民眾安成家的需求，歡迎優秀且經驗豐富的廠商一起加入社宅國家隊的行列。相關招標訊息已公告於國家住都中心網站採購專區(https://www.hurc.org.tw/hurc/procurement)，歡迎廠商踴躍參與投標，齊心改變台灣社宅居住品質。