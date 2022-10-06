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喬山受惠商用客戶積極展店 9月營收再刷新同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導

喬山（1736）受惠於商用客戶積極展店效益，推升9月合併營收計32.8億元，月增19%、年增13%，單月營收金額創同期新高；累計前九月合併營收221.4億元，亦改寫同期新高紀錄。

喬山為全球最大商用健身器材供應商，在34個主要國家設有40間行銷子公司，提供客戶高品質的原廠快速服務。全球售服的優勢及完整產品線，讓喬山站穩商用第一的位置並持續擴大市占。

目前，由於健身房客戶拉貨動能強勁，上海工廠也於6月1日封控結束之後迅速恢復增產、追趕訂單。8月開始各客戶到貨量增加，使營收持續向上推升，連續刷新同期營收紀錄。

喬山在商用營收占比持續拉高，產品組合優化，再加上去年啟動產品售價調整政策的效益逐漸顯現，以往受外部環境干擾的原材物料價格、匯率及海運費等因素，現已獲得紓解。在第2季營運落底之後，預估營收及營業利益可望於第3季起明顯回升，第4季為全年最旺一季。

營收 喬山

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