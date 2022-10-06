928檔旺季不旺！專家：選前買賣雙方僵持 房價難下跌

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2022年9月分數為46.1分，對應燈號已經「連14綠」，分數較8月（45.7分）微增0.4分。住展雜誌研發長何世昌表示，雖然風向球分數略增，但若以房市傳統旺季而言，這樣的成績略顯遜色，主因是買氣積弱不振，預料到11月選舉前，買賣雙方會處在「敵不動我不動」的僵持局面，市況難有明顯變化。

何世昌指出，時序已進入傳統旺季928檔，但今年卻出現「旺季不旺」的情景；北台灣各縣市均受影響，北北桃竹各都會區中以台北市況最弱，部份行政區單週平均來客量已降至10組上下，僅北投逆勢開紅盤，北士科因品牌建商推案多，人氣與買氣為北市表現最佳區域。

雖然整體市況並不出色，但建案售價普遍沒有退讓，北台灣各縣市建案9月平均議價率約10.47％，與8月差異不大，消費者若期待房價在今年底下降，機率似乎不高；北台灣各縣市中，又以新竹縣二線區域價格上漲力道最強，如新埔、芎林新案售價多已飆上4字頭，並未看到反轉跡象。

何世昌認為，目前新建案市場觀望氛圍濃厚，不僅消費者在等東風，建商、代銷也在等東風，只是買賣雙方等的東風內容不一樣；業者在等的，恐怕是利空出盡、買氣回升的時機，預料11月選舉結果揭曉之前，買方出手速度不快，成交量持續在谷底盤旋，但價格將持續上揚、唯漲價速度減慢而已。