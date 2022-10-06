信義房屋廣告滿滿回憶殺！ 阿亮「為屋主找到對的人」

信義房屋10月5日推出最新廣告向經典綜藝《超級星期天》的尋人單元〈超級任務〉致敬，主持人阿亮重現「超級特搜小組組長」接受屋主王伯伯的委託，要為他的40年老屋尋找買方，廣告宛如帶觀眾坐了時光機，重回經典尋人畫面，最後以「AI智能配案」一鍵用大數據找到買方，為屋主「找到對的人」。

廣告一開始，主持人卜學亮化身「超級特搜小組組長」，委託人是住在台北市區的王伯伯，他帶著阿亮介紹他的家中環境，4房2廳的40年透天厝空間中，細數這是兒子房間、這是女兒房間，還有一個大庭院，看著王伯伯如數家珍，阿亮也感受到這個家在王伯伯心中的地位，要為王伯伯找一個同樣珍惜這個家「真心誠意的買房人」。

「凡住過必留下鄰居」阿亮從鄰里開始他的尋人任務，一開始找到一個買方，買方詢問是否能將庭院改為車庫？阿亮馬上知道這不是他要找的人，接著又循線至里長辦公室找到一名郭小姐，但郭小姐表示，剛買了房已簽約，尋人的一線希望又被狠狠澆熄。

正當阿亮萬念俱灰時，電梯門打開是一名信義房屋房仲，他不用傳統方式找買方，而是運用「AI大數據智能配案」，一鍵用大數據為屋主找買方，再配合「DiNDON智能賞屋」，讓買方透過3D變裝等功能，套入多樣的裝潢風格，讓買方更能想像家的樣貌，增加售屋成效。

信義房屋表示，屋主委託房仲出售房屋，最怕遇到銷售期太長，要陪一組又一組的買方看屋，往往勞心又勞力，信義房屋透過房產科技，運用人工智慧、大數據為委售物件精準找到合適的買方，增加售屋效率。據統計，大數據AI智能配案科技，串聯全台30萬買方資料庫，有效提升委售客戶配案精準度超過35%，加上業界最大規模的直營系統，嚴謹層層把關，協助屋主輕鬆賣房不白忙。

【信義房屋出任務】超級任務特搜組長阿亮重出江湖！