快訊

吳亞馨轉戰商場生日前夕晉升人妻 穿深V裝攜男友登記

校園防疫措施調整 教育部：10月13日起後4天篩陰可入校

桌球世團賽／鄭怡靜決勝點關門 中華隊晉級4強銅牌起跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光三越周年慶登場 吳昕陽親迎賓、挑戰史上最高業績

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新光三越南西店周年慶登場，總經理吳昕陽親迎賓。攝影/記者嚴雅芳
新光三越南西店周年慶登場，總經理吳昕陽親迎賓。攝影/記者嚴雅芳

新光三越今（6）日周年慶正式起跑，除了全館8折起、化妝品一年一度9折加滿額贈、超市9折外，首波更祭出超強禮券回饋，新光三越總經理吳昕陽表示，國際景氣雖然有動盪，但台灣看起來還蠻穩定，來客數回到2019年水準，業績則已經超越2019年， 預估這波週年慶應該會創下史上最高業績，全檔期目標挑戰208億元，全年有望超越830億元的業績目標，

新光三越主管表示，今年前九月業績比起2019年已經是正成長，超越疫情前水準，若和去年同期比，則前九月已成長二成。今年不僅化妝品成長達兩位數，女性商品業績全面回升，包括服裝、珠寶、飾品都看到三成以上的成長，彩妝成長幅度更高達四成以上，顯示消費者已回歸到正常社交需求。

新光三越第一波有六家店啟動週年慶，包括台北南西店、台中中港店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店及高雄三多店，橫跨北、中、南，是今年百貨週年慶的重要指標，預估週年慶首日六店合計業績可達15億元，尤其近日天氣轉涼，預估將帶動冬裝需求，各服飾可望繳出不錯的成績。

吳昕陽也是首次在週年慶迎賓，他說，9月下旬來客數已回到疫情前，疫情這段時間對於員工、廠商、顧客有滿滿的感謝，感動的心情不知如何表達，因此化作迎賓時的深深鞠躬，隨著生活逐漸回到常軌，要和大家一起迎接新的開始。

新光三越 疫情 周年慶

延伸閱讀

新光三越周年慶開跑吳昕陽親自迎賓 首日業績上看15億

遠百周年慶 業績拚140億

環球購物中心周年慶線上線下雙回饋、點數再抽特斯拉

遠百台中、竹北買氣開紅盤 神隊友加入全年突破500億

相關新聞

白人開始會用筷子了！瓦城董座徐承義分析：為何近年台餐飲業瘋美國？

「20年前你去美國的中菜館，三分之一的客人不拿筷子，但現在再去一趟，你會發現當地白人也開始會用筷子。」究竟近年台灣餐飲業，為何如此積極瞄準美國市場？瓦城董事長徐承義點出，近5-10年來，美國對於東方菜系的熱愛程度不斷成長，這也是為什麼瓦城重啟美國展店計畫，更喊出2025年要衝刺到全球200家據點的目標。

新光三越周年慶登場 吳昕陽親迎賓、挑戰史上最高業績

新光三越今（6）日周年慶正式起跑，除了全館8折起、化妝品一年一度9折加滿額贈、超市9折外，首波更祭出超強禮券回饋，新光三...

基隆廠施工出意外 台船：發生零星火災、無人員傷亡

台船（2208）今（6）日表示，該公司基隆廠內施工中船舶昨日因瓦斯管線破損並冒煙，發生零星火災事件，經立即通報公司消防隊...

新屋市場「敵不動我不動」 專家：今年房價難跌

住展雜誌發布北台灣新建案市場調查，9月風向球分數46.1分，較8月微增0.4分。住展雜誌研發長何世昌表示，9月為房市傳統...

竹北高收入房貸族5年翻1倍 中古屋飆至4~5字頭

東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料指出，2021年竹北市年收入100萬以上新增房貸件數為2607件，占全縣76%，且與20...

未來3年新完工恐超過30萬戶 區域賣壓拉警報

根據內政部公布的資料顯示，今年第2季國內住宅總量也破900萬戶，10年來增加了100萬戶，平均每年以10萬戶的速度增加，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。