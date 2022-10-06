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新光三越周年慶登場 吳昕陽親迎賓、挑戰史上最高業績
新光三越今（6）日周年慶正式起跑，除了全館8折起、化妝品一年一度9折加滿額贈、超市9折外，首波更祭出超強禮券回饋，新光三越總經理吳昕陽表示，國際景氣雖然有動盪，但台灣看起來還蠻穩定，來客數回到2019年水準，業績則已經超越2019年， 預估這波週年慶應該會創下史上最高業績，全檔期目標挑戰208億元，全年有望超越830億元的業績目標，
新光三越主管表示，今年前九月業績比起2019年已經是正成長，超越疫情前水準，若和去年同期比，則前九月已成長二成。今年不僅化妝品成長達兩位數，女性商品業績全面回升，包括服裝、珠寶、飾品都看到三成以上的成長，彩妝成長幅度更高達四成以上，顯示消費者已回歸到正常社交需求。
新光三越第一波有六家店啟動週年慶，包括台北南西店、台中中港店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店及高雄三多店，橫跨北、中、南，是今年百貨週年慶的重要指標，預估週年慶首日六店合計業績可達15億元，尤其近日天氣轉涼，預估將帶動冬裝需求，各服飾可望繳出不錯的成績。
吳昕陽也是首次在週年慶迎賓，他說，9月下旬來客數已回到疫情前，疫情這段時間對於員工、廠商、顧客有滿滿的感謝，感動的心情不知如何表達，因此化作迎賓時的深深鞠躬，隨著生活逐漸回到常軌，要和大家一起迎接新的開始。
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