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張榮發基金會舉辦「2022第一屆道德月刊徵文比賽」

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

張榮發基金會舉辦「2022第一屆道德月刊徵文比賽」，歡迎全台國中學生踴躍報名參加。執行長鍾德美表示：「基金會長期致力於推廣道德教育，並自2008年起開始免費發行道德月刊，最高時發行量每月曾超過36萬份。此次特別舉辦首屆徵文比賽，鼓勵全台國中生能夠將自己對於道德的所見所聞，踴躍書寫投稿。文章的內容以道德為主軸，文體不拘，可以用故事體、散文、議論文等方式，得獎作品日後並將刊登於道德月刊上面，讓全台1,700餘所各級學校、團體等讀者分享與閱讀。」

為鼓勵偏鄉學生，此次徵文比賽特分為「一般組」與「偏鄉組」兩組參賽。基金會除提供獎金與獎狀外，還將贊助所有獲獎者班級交通與午餐津貼，讓得獎者邀請全班同學一起前來長榮海事博物館進行校外教學，親身體驗海洋、航空教育及參觀「台灣植物偉大航程」與「李乾朗古建築手繪圖」兩項深具意義的特展。另加碼提供偏鄉組得獎者所屬班級圖書經費1萬元。

張榮發基金會期待看到國中生因為對道德的體悟、實踐，並藉由書寫過程，讓自己或他人有所啟發。也許只是一個看起來微不足道的小故事、一本書、甚至是個人經歷過的一段往事等等，這些每天都在你我或台灣各角落上演中，期待被發掘與紀錄，相信都可以收穫成一篇篇佳文。只要提筆記下，分享出去，一定會讓我們的社會更美好。

「2022第一屆道德月刊徵文比賽」即日起至10月31日，以google表單報名收件(https://forms.gle/DGVq1fDKoKjx5mmd9)，歡迎全台國中學生踴躍投稿，字數為800〜1,200以內，文體不拘。相關資訊及附件表單請至請張榮發基金會官方網站「道德月刊徵文比賽投稿專區」查詢及下載。

偏鄉 張榮發

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