竹北高收入房貸族5年翻1倍 中古屋飆至4~5字頭

東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料指出，2021年竹北市年收入100萬以上新增房貸件數為2607件，占全縣76%，且與2016年相比，五年來增加1246件， 幾乎一倍，竹北已成科技新貴高薪族聚集之地。

東森房屋竹北水瀧加盟店店東傅國棟指出，竹北機能完善，題材豐富，除竹科園區、台元科學園區外，還有遠東百貨、璞玉計畫、竹北高鐵特區、台科大重劃區、縣治一到三期重劃區、職籃攻城獅隊主場等熱門話題，因此吸引了大量科技新貴爭先入住。

他表示，隨著國內外知名大廠進駐科學園區，當地民眾收入水平也在不斷提高，依據財政部最新發布的「109年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」，竹北以149.5萬元的每戶平均綜合所得高居全台榜首。

傅國棟表示，由於收入高，竹北房價雖快速墊高，依然有強勁買盤。 目前竹北屋齡10年內的中古屋單價普遍落在4~5字頭，部分預售屋的價格甚至達到6字頭以上。房市交易仍以自住需求為主，不少買方都是來自竹科、台元兩大科學園區的首購族群、科技族群，且以總價落在2000萬左右的三房剛需戶型最為熱銷。

傅國棟表示，雖然今年以來，升息、股匯市震蕩、政府打炒房、地緣政治風險等種種房市黑天鵝相繼出現，讓不少購屋民眾進入觀望狀態，但是目前竹北市內土地開發日漸飽和，加上高薪族群、建設題材支撐下，竹北房價欲跌不易，長線仍具想象空間。