未來3年新完工恐超過30萬戶 區域賣壓拉警報

根據內政部公布的資料顯示，今年第2季國內住宅總量也破900萬戶，10年來增加了100萬戶，平均每年以10萬戶的速度增加，且逾7成都集中在六都，房仲業者指出，以近五年每年住宅開工數量都超過10萬戶，且今年有機會創2009年統計以來新高的狀況推估，未來3年新完工的房屋數量恐怕會超過30萬戶，部分區域可能會出現賣壓。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，以過去每年新增10萬戶的速度來看，新推案多並未對於市場價格造成破壞，反映市場對於新房子的胃納量大。

不過，房市景氣佳的時候，新案量大不成問題，一旦景氣反轉，新推案往往會成為市場修正的導火線，尤其是新興漲勢過快的重劃區，短線就會出現壓力，過去包括桃園、新北市的重劃區都出現過類似的狀況。

根據內政部統計六都屋齡，桃園市的住宅屋齡年輕，屋齡20年以下建物占比34.25％最高，屋齡超過30年之建物比率，以台北市71.98％最高，高雄市與台南市也超過五成，另外，北市47.51％的建物屋齡超過40年，顯示都市住宅老舊換屋需求殷切。

今年第2季底國內的房屋稅籍住宅屋齡中位數為30.64年，其中，總樓層以1~3層占44.93％最多，顯示國內整體住宅透天型態的比重相當高，而4~5層占22.10％次之，推估公寓佔比也超過2成，其中又以台北市4~5層占比最高，顯示國內住宅屋齡普遍老舊，且建築型態又以公寓和透天居多，市場也衍生出許多電梯大樓的換屋需求，也支撐電梯大樓的買氣不墜。

由於市場對於新屋的需求殷切，根據開工統計，從2018年以來每年住宅開工數量都超過10萬戶，今年有機會挑戰連續三年都超過13萬戶開工的新紀錄。

曾敬德指出，2018~2021平均每年開工12萬戶，都是景氣正暢旺的時候，個案銷售率高，當時景氣好代表裡面也會有投資置產的需求，加上今年的開工數量有機會創下2009年統計以來的新高，且當前的市況已經轉冷，得留意大台北以外過去幾年的熱銷區域，是否出現賣壓增加的跡象。