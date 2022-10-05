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如何建構無毒廚房受矚目 業者推未來木環保廚具搶市

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
業者標榜，未來未採用的TPE材料等級和嬰兒奶嘴一樣，沒有密集板的缺點。記者宋健生/攝影
業者標榜，未來未採用的TPE材料等級和嬰兒奶嘴一樣，沒有密集板的缺點。記者宋健生/攝影

飲食安全固然重要，但如何建構一個「無毒廚房」，更是家庭主婦應關切的議題！百成生技今(5)日宣布，推出國內第一款「未來木」環保廚具，標榜使用食用等級TPE材料，加上無膠融合專利技術，環保、安全又耐用。

百成生技總經理鄭富仁表示，這款未來木環保廚具，目前已獲得國內多家知名建商認可，在住戶交屋時提供作為廚具配備升級的選項。

另外，未來木也打動義大利廚具名牌ALESSI，由義大利設計師Giulio Iacchetti，專門設計不鏽鋼藝術砧板架，作為未來木的砧板架。中華賓士也大量採購未來木砧板，送給賓士車主當作禮物。

疫情改變飲食文化，越來越多人選擇在家開伙，可以不必擔心食安問題。然而，家庭主婦一定想不到，擺放餐盤、雜物的廚具，竟然可能暗藏有礙健康的甲醛毒素。

鄭富仁表示，部分廚具的門板外表烤漆烤得很漂亮，內部卻是廢木屑製成的密集板，會散發甲醛毒素、碰到水還會吸水崩壞或發霉，民眾選擇購廚具要特別小心。

家庭主婦可能有以下經驗，就是購買廚具時，使用說明書上往往提醒消費者，千萬不能用水沖洗廚具。

鄭富仁說明，這是因為部分廚具的門板或層板內部，是採用廢木屑填充而成的密集板，並非一體成形，鎖上螺絲固定，時間久了容易裂開，用水沖洗密集板會吸水，一段時間就會壞掉或發霉。

問題是，廚房是高濕氣環境，廚具水槽下面容易藏污納垢，不能清洗會孳生細菌，廚具長期在高濕氣環境中，內部密集板會開始崩壞，包覆密集板的外皮也會破損，散發出甲醛毒素，食物存放在密集板做成的櫥櫃裡，有可能吸收甲醛毒素而變質，甚至危害健康。

有鑑於此，鄭富仁提醒消費者，選購廚具一定要特別注意用材問題。

鄭富仁強調，由百成生技研發的環保廚具，櫥櫃跟門板都是採用未來木打造，未來木使用的TPE材料，等級和嬰兒奶嘴一樣，完全沒有密集板的缺點。

尤其，未來木門版是用特殊無膠融合技術一體成型，在鎖螺絲步驟時不會崩壞，即使是最髒的油汙，也可以用強力水柱、清潔劑來清洗，沖洗完畢後可以輕鬆用布擦乾，就像全新的一樣。

另外，未來木上特有的花紋，是用水磨技術磨出來的，讓門版的正面跟內面都有獨一無二的壓花紋路，門板上也再加上了保護膜，讓未來木保用30年不損壞。

鄭富仁說，未來木不但獲得台灣創新研究獎，而且擁有世界級多項專利，百成生技也已陸續開發出未來木砧板及廚具等商品。

生技 甲醛

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