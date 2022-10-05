中鋼、義联打造鋼鐵艦隊 兩大廠人才布局大變革

中鋼與義聯國內二大鋼鐵集團人才變革大作戰。中鋼集團旗下各大指標子公司的董座陸續轉為「專任」，過去由中鋼高階主管兼任的時代將劃下句點；義聯集團面對台灣缺工情況嚴重，特別新成立人力資源公司，透過產學合作提供獎助學金，向國際人才招手，預計每年可穩定增加2、300名生力軍，厚實人才庫。

中鋼、義聯集團高層不約而同表示，人才是企業根基，充實、活化人力資源，在戰鬥位置各就各位，迎戰全球疫後產業變革的新局。

中鋼董事長翁朝棟指出，歷經退休潮洗禮，中鋼集團要加速人才傳承。高階主管年輕化，以及子公司董事長、總經理專職專任，是當前二大重點方向。

以中鴻為例，新董事長曾貴松由總經理升任，中鴻總經理遺缺由越南CSVC業務副總朱敏接任、但是要11月才生效，過度期間先由中鴻業務副總陳柏翰代行總經理職。

翁朝棟說，陳柏翰很優秀，在中鋼體制內已經是副處長級的主管，未來都是接班人選，代行中鴻總經理等同在職歷練，這些資歷都很可貴，「年輕人多磨練，對未來會有幫助」。

翁朝棟表示，「我要做的就是幫助中鋼加速培養人才」，讓年輕人起來，以後子公司董、總座全面朝專職專任規劃，一個個職缺空出來，培養年輕的一級主管勇於承擔接班，尤期生產部門的廠處長培育傳承更是重點，如此才能應付全球性的挑戰。

義聯集團董事長林義守說，台灣缺工情況嚴重，科技業磁吸人才影響很大，義聯集團成立人力資源公司，透過產學合作，提供獎助學金，向海內外招聘人才，打造永續人才庫。

義聯新成立的新展管理顧問公司董事長顏志榮指出，台灣少子化和人口老化問題愈趨惡化，企業要提升競爭力，人力資源有效整合與開發是關鍵。

顏志榮說，新展是集團五家生產事業體轉投資成立，將有系統的全面盤點集團人力資源，展開人力儲備、鼓勵在職進修，進行新人力開發。

顏志榮表示，員工想取得學士、碩士甚至博士學位，集團都可提供學雜費贊助，取得學位後薪水提高，一方面自我提升，同時增強對集團向心力一舉數得。