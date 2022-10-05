第九屆東海國際藝術節歡樂總動員 22日藝術街大集合
第九屆東海國際藝術節「歡樂總動員Halloween藝術街大集合！」活動，將於10月22日於東海藝術街商圈科比意廣場熱鬧登場，活動將從下午2點到晚上8點，現場有遊行嘉年華、主題變裝歌舞、萬聖市集，還有四米高的南瓜燈造景，讓大家一起來藝術街感受萬聖節活潑、多元、歡樂的氣氛。
「第九屆東海國際藝術節-歡樂總動員Halloween藝術街大集合！」活動，除了邀請眾多在地單位共襄盛舉經典華麗的走秀遊行，更有許多可愛的大型卡通人偶一同參加，會場也有一座四公尺高的南瓜造型萬聖裝置藝術，加上親子闖關討糖、萬聖創意市集等。
各商圈店家也發揮創意，除了有精心布置的店家裝飾，增添萬聖節氣氛，更親自裝扮結合音樂、舞蹈，以最吸睛的方式歡慶萬聖佳節，更有知名電商到場發放小禮物，將東海藝術街的Halloween氣氛帶到最高點。
今年的討糖活動-搗蛋闖關大進擊，為鼓勵參加東海國際藝術節的遊客進店，設計以家庭為闖關單位，邀請商圈會員店家擔任闖關關主，以收集8枚數量圖章的闖關遊戲方式，到各合作店家實際走訪討糖完成任務，完成任務的家庭均可回到科比意廣場領取此次萬聖節活動紀念品。
第九屆東海國際藝術節相關活動資訊，詳見「東海藝術街商圈Art Street粉絲專頁」。
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