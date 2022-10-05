華固建設今年前九月營收約145億元 年增逾七成
華固建設（2548）今（5）日公告前九月營收高達144.69億元，較去年同期85.03億元大增70.1%。
華固建設九月營收達2.86億元、年減92.3%；華固建設指出，由於今年入帳個案集中在上半年完成，加上去年同期整體基期較高，因此下半年營運將較為平淡。
近期房市受到國內外政經環境動盪、央行升息等衝擊，買氣急轉直下；華固建設指出，雖然下半年房市買氣未如今年首季來得強勁，不過市場上剛性需求買盤依舊持續進場、不受影響，整體來看，建案買氣落差大，具品牌實力的建商旗下建案買氣依舊持穩。
華固建設表示，九月甫推出總銷35億元「華固一莊」共168戶，開案首周即賣了20戶，且每坪成交價在6字頭，目前建案穩定銷售中。另外開案不久、總銷逾60億元的北士科「華固上文林」，銷售率也超過三成，且每坪成交均價在120萬元左右，顯示在房市震盪之際，消費者對於欲購買新案挑選更加謹慎。
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