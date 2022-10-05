兩大旅遊平台聯手！旅客可在Booking.com瀏覽預定Klook行程
Booking.com與Klook宣布展開長期戰略合作關係，旅客在Booking.com上瀏覽Klook各式各樣的景點與體驗，並且可在Booking.com平台上預訂。目前Klook景點體驗已在Booking.com中175多個城市、橫跨超過30個市場上線，大部分為亞太地區。
Klook商務長范偉能（Wilfred Fan）表示，亞太地區的跨境旅遊才剛剛起步，這種合作關係將使Klook的商家能夠觸及到全球更廣大的旅客，加速亞太地區的旅遊復甦。
目前Klook上有超過49萬種旅遊體驗與行程，涵括全球1,000個以上的目的地；而除了與Booking.com合作串接外，Klook今年也宣布完成與旅遊搜尋引擎KAYAK，以及總部位於阿姆斯特丹的旅行活動票務平台「Tiqets」串連，為全球旅客帶來更多不同的景點和體驗選擇。
先前Klook也透過日本軟銀的牽線，與東南亞最大的共享服務App Grab展開合作，面向Grab上億名用戶推廣全球體驗，包括台灣的景點與遊程等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言