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兩大旅遊平台聯手！旅客可在Booking.com瀏覽預定Klook行程

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Booking.com與Klook宣布展開長期戰略合作關係，旅客在Booking.com上瀏覽Klook各式各樣的景點與體驗，並且可在Booking.com平台上預訂。目前Klook景點體驗已在Booking.com中175多個城市、橫跨超過30個市場上線，大部分為亞太地區。

Klook商務長范偉能（Wilfred Fan）表示，亞太地區的跨境旅遊才剛剛起步，這種合作關係將使Klook的商家能夠觸及到全球更廣大的旅客，加速亞太地區的旅遊復甦。

目前Klook上有超過49萬種旅遊體驗與行程，涵括全球1,000個以上的目的地；而除了與Booking.com合作串接外，Klook今年也宣布完成與旅遊搜尋引擎KAYAK，以及總部位於阿姆斯特丹的旅行活動票務平台「Tiqets」串連，為全球旅客帶來更多不同的景點和體驗選擇。

先前Klook也透過日本軟銀的牽線，與東南亞最大的共享服務App Grab展開合作，面向Grab上億名用戶推廣全球體驗，包括台灣的景點與遊程等。

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