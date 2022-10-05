日本開放免簽自由行 Budget百捷租車推日本租車優惠

隨全球疫苗接種普及、各國陸續鬆綁國境防疫管制，台灣人旅遊首選目的地「日本」，日前宣佈自10/11起恢復台人旅遊自由行免簽證，每日入境人數無上限，期待已久的台灣人終於可以前進日本了。國際連鎖品牌Budget百捷租車為響應日本國門重新開放，搭配國人赴日旅行自駕遊，推出「日本租車優惠」，即日起預訂日本租車自駕六五折起， 同場限量加碼台灣機場接送每趟1,100元 起，讓台灣旅客行前規劃可以更省心，自駕暢遊日本更盡興。

Budget 百捷租車是國際連鎖品牌，以完善優良的車況及超值價格，在全球各大城市均有提供貼心便捷的租車服務。Budget 百捷租車在日本32個都道府縣，擁有118個服務據點，Budget台灣此次與日本合作，在北海道、福岡、熊本、沖繩等九個縣25個租車站點提供租車自駕六五折優惠，其他縣市也有七五折優惠，出發前可透過台灣 Budget 百捷租車官方網站輕鬆完成線上預訂，抵達日本無需擔心語言溝通問題，即可從容完成取車手續。

同時，Budget 百捷租車也推出台灣機場接送獨家優惠，只要於台灣Budget 百捷租車官網預訂，輸入優惠代碼「P-AIRPORT100」，即可享機場接送每趟1,100元起。