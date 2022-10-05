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日本開放免簽自由行 Budget百捷租車推日本租車優惠

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
日本將於1011開放觀光客免簽自由行，Budget百捷租車順勢推出日本自駕六五折優惠。Budge百捷租車提供
日本將於1011開放觀光客免簽自由行，Budget百捷租車順勢推出日本自駕六五折優惠。Budge百捷租車提供

隨全球疫苗接種普及、各國陸續鬆綁國境防疫管制，台灣人旅遊首選目的地「日本」，日前宣佈自10/11起恢復台人旅遊自由行免簽證，每日入境人數無上限，期待已久的台灣人終於可以前進日本了。國際連鎖品牌Budget百捷租車為響應日本國門重新開放，搭配國人赴日旅行自駕遊，推出「日本租車優惠」，即日起預訂日本租車自駕六五折起， 同場限量加碼台灣機場接送每趟1,100元 起，讓台灣旅客行前規劃可以更省心，自駕暢遊日本更盡興。

Budget 百捷租車是國際連鎖品牌，以完善優良的車況及超值價格，在全球各大城市均有提供貼心便捷的租車服務。Budget 百捷租車在日本32個都道府縣，擁有118個服務據點，Budget台灣此次與日本合作，在北海道、福岡、熊本、沖繩等九個縣25個租車站點提供租車自駕六五折優惠，其他縣市也有七五折優惠，出發前可透過台灣 Budget 百捷租車官方網站輕鬆完成線上預訂，抵達日本無需擔心語言溝通問題，即可從容完成取車手續。

同時，Budget 百捷租車也推出台灣機場接送獨家優惠，只要於台灣Budget 百捷租車官網預訂，輸入優惠代碼「P-AIRPORT100」，即可享機場接送每趟1,100元起。

Budget百捷租車董事長彭仕邦表示：「日本旅遊解禁不僅對台灣人來說是個好消息，對整個觀光產業的復甦更是具有指標性的意義，已經有非常多國人迫不及待地開始規畫行程，並透過 Budget 安排日本租車了。考量防疫同時可以盡興旅遊，自駕遊減少搭乘大眾交通工具相對更安全且便利。旅客出國前可在台灣Budget官網預訂好日本車輛，直接在機場取、還車，若在當地有任何問題，隨時可以聯絡台灣Budget百捷租車24小時免費客服，由中文客服人員為旅客服務，如同在台灣租車一樣方便簡單。」

於台灣Budget 百捷租車官網預訂台灣機場接速服務，每趟1,100元起。Budge百捷租車
於台灣Budget 百捷租車官網預訂台灣機場接速服務，每趟1,100元起。Budge百捷租車

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