遠百周年慶目標成長5% 估檔期業績超過140億元

遠百（2903）週年慶陸續開跑，其中，台中大遠百9月22日打頭陣開跑，緊接新竹大遠百將在10月13日登場。遠百營運長林彰豐表示，今年周年慶買氣看起來不錯，以台中大遠百來看，有兩位數以上的成長，特別是精品「好到爆」，一線精品品牌周年慶大排長龍。在精品與餐飲的帶動下，預估今年整體周年慶業績將較去年成長5%。外界預估，遠百今年週年慶業績金額將有140億元以上的水準。

遠百週年慶盛事由台中大遠百率先在9月下旬起跑，緊接新竹大遠百在10月13日登場，而遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百花蓮10月20日接力，遠百寶慶、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月27日加入，遠百竹北11月10日接棒、遠百板橋中山11月16日壓軸登場。遠百竹北首度加入激戰，在遠百繼有店週年慶業績成長強勁下，讓整體檔期再添動能。

林彰豐表示，全台遠百前三季業績成長率約在15%以上，若加計新開的竹北店，則與去年同期成長超過三成，其中，精品仍是業績成長的動要動能，另外，餐飲也已全面復甦，業績拉出長紅。今年開出的新據點竹北店業績表現超乎預期，前三季業績已創出近45億元的佳績，全年50億元的目標可望輕鬆達陣，竹北店除了餐飲、精品表現佳，男裝休閒服飾也有不錯的成績。

有別於去年週年慶有振興五倍券加持，今年百貨業者紛紛自行加碼，以利拉抬買氣。遠百週年慶期間，化妝品、內睡衣主打雙重優惠，單筆2,000元送200元、首12日單筆1萬元再送200元，百貨服飾累計滿5,000元送500元、滿50,000元再加送800元，首12日新竹大遠百、遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北國際精品單筆1萬元送1,000元，台中大遠百國際精品單筆1萬元送500元、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬元送1,000元。

林彰豐表示，化妝品今年最高回饋幅度達26-27%，精品最高回饋幅度達12%，整體而言，今年針對高消費的客人折扣幅度比往年深，希望把大額買氣催出來。

林彰豐認為，即便國門即將重新開放，國人恢復出國觀光、消費，不過，預期對精品買氣影響有限。主要是週年慶折扣力道大，和國外價格相差不大，且台灣精品款式愈來愈齊全，消費者更偏好在國內採購。而海外旅客恢復來台也可對國內百貨零售有所挹注，以遠百為例，旗下信義A13、台中大遠百、高雄大遠百、板橋大遠百皆有不少海外觀光客。