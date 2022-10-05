貿聯9月營收49.43億元 月增8.23%、年增85.62%

貿聯-KY（3665）今（5）日公布2022年9月營收49.43億元，月增8.23%，年增85.62%。今年前九個月營收為401.40億元，年增94.73%。

貿聯表示，2022年9月整體出貨量上升，長期動能的產品持續增長 (尤其是資本設備和高效能運算)，歐洲廠區暑休結束且產能恢復正 常。工業用的其他產品線也持續有穩健的表現。

貿聯2022年9月各產品線的說明，一，工業用：資本設備客戶的出貨量上升，整體的待完成訂單仍處高位。二，資訊科技與數據傳輸：周邊設備客戶的出貨量仍舊疲軟，高效能運算客戶的出貨上升。

三，車用：電動車客戶的出貨量有成長，儘管供應鏈問題持續存在。四，電器：部分高階客戶的出貨量上升。五，INBG 工業應用事業群(佔總營收的 38%)：隨著歐洲暑休結束後產能恢復正常，出貨量有所回升。