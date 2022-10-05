新零售業者CYBERBIZ日本站開站 助台商賣往日本

新零售業者CYBERBIZ（順立智慧）提供品牌官網、電商倉儲、智能POS的一站式服務，是將零售業者必備三大核心功能整合為一的系統商，2021年開創海外事業部CYBERBIZ GLOBAL，輔導並協助台灣品牌進軍國際，提供金物流等全方位整合平台與完整生態系統。CYBERBIZ 自2021年起發布「CYBERBIZ GLOBAL」計畫，賣向「北美」，經過1年籌備，今（5）日宣布將觸角延伸到「日本」，日本站正式開站。

CYBERBIZ執行長蘇基明指出，希望幫助商家經營跨境電商更簡單，目前已成功整合UI、金流、物流、稅務等環節，提供跨境電商落地的一站式解決方案，協助多家零售業將商品銷售到消費力強勁的國家，像是北美地區和現在正式開站的日本。

蘇基明指出，優選擇北美和日本開站，看好這兩地市場的消費潛力。美國市場規模是台灣的45倍，零售業產值有6兆美元；根據2021年日本經濟產業省的報告顯示，日本B2C零售電商商品交易總額已超過 13 兆日圓（約新台幣3兆元），並持續穩定成長，相較於台灣EC零售規模約7倍，電商滲透率超過8%，再加上近年台日友好，日本人對於台灣商品有興趣，接受度高，有助產品銷售機會。