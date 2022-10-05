快訊

三重警抓錯人讓他渾身傷 警政署要求新北警局長道歉、調查嚴懲

「登山女神」遭爆居檢外出與富商幽會 指揮中心：若屬實最重罰100萬

新零售業者CYBERBIZ日本站開站 助台商賣往日本

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

零售業者CYBERBIZ（順立智慧）提供品牌官網、電商倉儲、智能POS的一站式服務，是將零售業者必備三大核心功能整合為一的系統商，2021年開創海外事業部CYBERBIZ GLOBAL，輔導並協助台灣品牌進軍國際，提供金物流等全方位整合平台與完整生態系統。CYBERBIZ 自2021年起發布「CYBERBIZ GLOBAL」計畫，賣向「北美」，經過1年籌備，今（5）日宣布將觸角延伸到「日本」，日本站正式開站。

CYBERBIZ執行長蘇基明指出，希望幫助商家經營跨境電商更簡單，目前已成功整合UI、金流、物流、稅務等環節，提供跨境電商落地的一站式解決方案，協助多家零售業將商品銷售到消費力強勁的國家，像是北美地區和現在正式開站的日本。

蘇基明指出，優選擇北美和日本開站，看好這兩地市場的消費潛力。美國市場規模是台灣的45倍，零售業產值有6兆美元；根據2021年日本經濟產業省的報告顯示，日本B2C零售電商商品交易總額已超過 13 兆日圓（約新台幣3兆元），並持續穩定成長，相較於台灣EC零售規模約7倍，電商滲透率超過8%，再加上近年台日友好，日本人對於台灣商品有興趣，接受度高，有助產品銷售機會。

日本 跨境電商 零售業

延伸閱讀

黃明志和明日花綺羅「在一起」 飛到日本浪漫騎單車

內舉不避親？日相岸田文雄兒子任首相秘書官惹議

北韓射彈 日本政府對誤傳警報致歉

日本開放自由行 認可疫苗增5款仍沒高端 王必勝：正在交涉

相關新聞

航港局「人本航港藍色公路」獲西班牙影展旅遊影片金獎

交通部航港局「人本航港藍色公路」形象影片以交通船冒險、遊艇圓夢及友善郵輪三個故事，推廣藍色公路新型態旅遊模式，獲2022...

信義房屋資深員工退休金竟多逾300萬元 原因曝光

「存股」是許多小資族替自己額外加碼退休金的方式，許多經營穩健的大型企業也推出「員工持股信託」作為福利，員工每月從薪資中，...

捷運三鶯線利多發酵！鶯歌吹起危老風 湧入百億案量

新北捷運三鶯線題材發酵，鶯歌今年出現推案潮，罕見湧入百億元案量，據安信建經統計，鶯歌近年新建案推案量呈現逐年成長趨勢，今...

升息回跌曇花一現！北市中古大樓均價逼近7字頭

台北市政局公布最新一期不動產市場動態月報，北市平均房價在5月終止連10漲，小跌0.22%後，6月又再上漲3.8%，其中大...

建商收手！今年土地交易減三成、估跌破2000億

高力國際發布今年第3季商用不動產及土地投資調查，今年疫情、升息、通膨、戰爭等負面因素齊發，投資市場籠罩陰霾，全台土地前三...

外圍重劃區漲聲不斷 完熟蛋黃區「凍漲」躍升置產焦點

台中下半年房市推案熱度不減，新興重劃區預售屋新案動輒6、7甚至8字頭起跳，讓購屋族驚嘆不已；反觀無需等待、生活機能完熟的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。