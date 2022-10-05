智崴體感遊樂設備 拿下陸企訂單
隨著國際觀光旅遊市場回溫，體感娛樂設備大廠智崴（5263）營運持續回溫，今（5）日公告，公司與北京某公司簽訂六套體感模擬遊樂設備合約，將貢獻公司未來營收、提高獲利。
智崴今日公告，公司與北京某公司簽訂六套體感模擬遊樂設備合約，將貢獻公司未來營收、提高獲利。
智崴今年8月營收0.65億元，月減8.9%、年減10.9%；累計智崴今年前8個月合併營收為5.13億元，年減3.5%。
智崴董事長歐陽志宏先前指出，從今年暑假來看，國外主題樂園人潮已出現回流，甚至情況比2019年還好，現場幾乎買不到票，需要提前預約，但現在主要仍是本地客為主。
歐陽志宏表示，智崴今年上半年在手訂單接近2019年同期的歷史高點水準，但出貨方面仍面臨塞港、缺工等問題，預計下半年出貨速度可望加快。
歐陽志宏預計，隨著國際觀光市場逐步恢復至疫情前的水準，過去2年觀光產業累積放緩的資本支出，將集中在2023年、2024年、2025年這三年顯現，智崴業務團隊已明顯感受到來自世界各地客戶的洽訊，足見樂園業主對未來的展望深具信心。
智崴今年預計開幕5座飛行劇院，包含上半年在台灣基隆潮境公園的設施，以及下半年陸續將有的中國大陸海南島、廣東，及其他兩個國家。
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