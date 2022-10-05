foodpanda推內用優惠 訂閱制會員享折扣

全台最大外送平台foodpanda看準消費者需求與市場潛力，持續創新推動新經濟模式，並提供pandapro 會員高品質服務與優惠，foodpanda結合強大的線上用戶與線下餐廳資源，推出全新服務「內用優惠」，提供pandapro會員專屬優惠，到指定餐廳內用出示手機 app 即享店內菜單價格75折起的優惠，不只操作簡單、優惠現折不必等，1人訂閱 pandapro，多人都可同享折扣。

foodpanda目前內用優惠率先於雙北、桃園、基隆上線，合作店家將近500家，近期內新竹、台中店家將陸續加入，目標於2023年底、全台合作店家將超過3,000家。foodpanda 台灣執行長方俊強表示，透過內用優惠，希望能夠帶給pandapro會員更有感的優惠以及更多元的美食選擇，也希望運用foodpanda平台影響力，將線上客源導到線下店家實體消費，協助後疫情時代的餐飲業復甦。