捷運三鶯線利多發酵！鶯歌吹起危老風 湧入百億案量

新北捷運三鶯線題材發酵，鶯歌今年出現推案潮，罕見湧入百億元案量，據安信建經統計，鶯歌近年新建案推案量呈現逐年成長趨勢，今年前三季推案量已達80億元，年底前加上新案量，預計將達約120億元。

安信建經總經理張峰榮表示，三鶯線通車後將在捷運頂埔站與板南線交會，而板南線相對低價的土城、海山地區，新建案單坪成交均價已達50-62萬，最高價的忠孝復興、忠孝敦化、國父紀念館與市政府一帶，未來新建案單價上看180-200萬，反觀鶯歌新建案房價僅3字頭，相對低價不僅吸引大台北輕移民，更吸引建商搶進推案。

新北捷運三鶯線興建中，預計2023年底完工，由於三鶯線大多數站點設於三峽與鶯歌等兩個區域，危老重建風也吹進鶯歌。統計資料顯示，鶯歌2020年推案量約80億元，2021年揚升至約90億元，今年年底前，加上「宏國青田」、「合嘉易居邦No.5」、「合硯建設鳳鳴重劃區案」以及「馥春居」等多個建案，預估推案量將突破百億大關。

張峰榮分析，新北捷運三鶯線不僅打通鶯歌交通動脈，加速往返北市通勤效率，更為地區發展捎來曙光。據新北市政府所提出「三鶯文創整合計畫」，除了在鶯歌興建「新北市美術館」外，還預計於 2030 年將鶯歌打造為「鶯歌藝術城」，鶯歌老城區街貌可望煥然一新，居住質感大幅提升，成為房市的重要支撐。

另，據新北市城鄉局統計，2021年一年內，鶯歌危老重建核定件數為3件、土城5件，但同期五股、泰山等蛋白區只有1件，林口則掛蛋，顯示鶯歌危老重建已經「起風了」。

張峰榮解釋，以往危老重建多位於房價水準相對高的一線區域，但因捷運三鶯線與藝術城賦予鶯歌良好的遠景，房價從2020年的1字頭、2字頭，到今年已全面漲至3字頭了。受到房價墊高的影響，不僅建商推案意願踴躍，更驅動危老重建風大舉吹進鶯歌。

張峰榮進一步表示，隨著大台北捷運路網日益緜密，蛋白、蛋殼區房價將有落後補漲的空間，而相對低單價區房價上揚後，危老重建將遍地開花。大多數地主可能會苦等建商來談整合，但若地戶都有重建的共識，其實可以透過「全案管理」模式進行開發，對於想要實現「自地自建」的地主，也是一種可行的捷徑。