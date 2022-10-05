UPS在台推UPS尊榮服務 開創關鍵醫藥包裹遞送

供同等級最佳專業服務，配送具時效性、須嚴格控溫且攸關性命的醫藥產品新一代追蹤技術結合專用感測器，在 UPS運輸網絡中全程維持近乎即時的貨物透視性與先進先出原則全球指揮中心 24小時全天候即時監控端對端運送流程，精準掌握產品狀態，必要時介入處理與快速復原台北，2022年10月5日 – UPS 醫療保健宣布於台灣啟用高專業化醫藥運輸服務 UPS尊榮服務 (UPS Premier)，結合業界最高規格的貨態追蹤、優先指定與復原機制，將攸關病患性命、具時效性與嚴格溫度要求的醫藥產品及時送達目的地。

UPS 醫療保健總裁 Wes Wheeler表示：「為客戶處理須優先配送的病患救命藥品時，貨物透視性與可追蹤性至關重要。藥品能否快速送達且全程精準追蹤、監控和定位，與病患的性命息息相關。這兩年多來，UPS尊榮服務已將數以億計的 COVID-19疫苗運往世界各地，準時送達率近乎百分之百。UPS在台灣已推出眾多產品與解決方案，我們非常高興能再增加一項業界領先的服務供客戶使用。」

UPS尊榮服務在全球市場的方案分為三種選項，目前在台灣提供 UPS尊榮金色服務 (UPS Premier Gold)。服務內容包括加速處理與「先進先出」(first-in first-off)；貨物標籤結合 UPS專利研發的先進網狀網路 (Mesh)感測器，將透視性控制在 3公尺內，從而在 UPS運輸網絡中能全程以近乎即時的方式監控貨物。

而相關服務的其他優勢包括加速包裹復原流程，若運輸過程中出現需要調整的狀況，人員將依據寄件人事先提供的指示靈活應變，並同時支援當日送達。UPS尊榮服務可依據特定貨物運輸需求，提供從室溫到冷凍的精準溫控環境。

除此之外，貨物由具備專業知識的團隊 24小時全天候即時監控，確保全程符合藥品運輸規範，以防變質、傾倒或毀損，避免客戶因需要重新運送而蒙受損失。

UPS 北亞區總裁Daryl Tay 表示：「台灣的精準醫療與智慧醫療的商機持續蓬勃發展，UPS尊榮服務的推出將協助醫療保健產業確保其醫療用品和藥品，在運送過程同樣秉持客戶（患者）至上的原則。UPS尊榮服務是我們第一個結合高透視性、可追蹤性、精準控管、快速復原與國際報關優先處理等特色的服務項目，改寫關鍵物流業的期望與可能性，並帶來嶄新的客戶體驗。」

根據經濟部工業局2022生技產業白皮書，2021年台灣生技產業營業額為新臺幣 6,665億元，約較 2020年成長 10.9%，此成長率創下近十年來的新高。隨著生物製劑、特殊藥物以及依據病患基因特性的個人化用藥技術持續發展，精準物流的需求也隨之大幅成長，以便能支援遞送更多攸關病患性命、具時效性與嚴格溫度要求的醫藥或生技產品。

適合以 UPS 尊榮金色服務運送的關鍵醫藥包裹包括：組織樣本、切片檢體、已排程手術須使用的植入式裝置和個人化藥品。