大安區今年首筆億元店面！帝寶附近店面 僅單價9字頭

疫情趨於與病毒共存模式，加上國門即將開放，大街小巷人潮多，店面市場也逐漸回溫，大安區今年首度出現億元店面交易，據實價登錄，台北市大安區仁愛路三段31巷內，今年7月成交一間店面，總價1.3億元，由於該店面含地下室空間，共150.66坪，平均單價約90.4萬元，屋齡27年，買家為玉舍投資，目前由咖啡廳業者經營中。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大安區高總價店面近年交易屈指可數，少數受置產族青睞的產品，多半是位在巷弄的店面，總價集中在1億元初頭。

以此次交易為例，該店面就位在大安區知名豪宅「帝寶」附近的巷弄內，一樓帶地下室約150坪空間，使用效益高，入手單價低，加上環境清幽安靜，在高價住宅區中，可經營高客單的消費業種，算是高CP值的店面。

該店面鄰近捷運忠孝新生站，距離三創生活園區、光華商場、華山1914文化創意產業園區不遠，地段相當精華，吸引買家入手投資置產。而仁愛路三段店面產品相當稀有，大多數屋主不輕易釋出銷售。

根據實價登錄交易，正仁愛路三段上的店面，成交行情落在155~210萬元上下，而巷弄內店面90~130萬元不等，視所在位置與店面面寬不同，價格會有些許落差。

台灣房屋集團趨勢中心統計，大安區近3年的億元一樓店面交易量，2020年有4筆、2021年為2筆，今年目前為止僅1筆，且近三年的交易店面，總價都低於2億元。

張旭嵐指出，大安區店面受到東區商圈沒落，加上全球肺炎疫情影響，精華地段的高總價店面交易也隨之下滑，因此高總價或大坪數的店面空置率提升，不過巷弄店家經營本來就不單靠觀光或過路人潮，而是長期經營周邊住戶或熟客，因此隨著國人生活逐漸恢復正常，客源也趨向穩定，因此仍受置產族青睞。