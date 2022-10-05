爛尾賒帳、假熱銷 房地市場陷阱多

房市交易陷阱多！內政部地政司司長王成機5日表示，業者假造房市熱銷的假象來誘騙民眾，政府將祭出高額罰款與檢舉機制；地政士公會榮譽理事長林根旺則指出，近期建商斷尾求生狀況浮現，民眾求償無門，建議修正定型化契約，並規定建商要等其他資金用磬，才能動用買方繳的價金。

消基會5日舉辦第5屆不動產高峰論壇，邀請消基會董事長黃怡騰、文化大學環境設計學院院長楊松齡與永慶房產集團業務總經理葉凌棋等產官學界人士，一同探討「房市透明化，居住有保障」的議題。

高額罰金痛擊炒房

內政部地政司司長王成機表示，因應台灣投資炒作的房市亂象，行政院已推動「健全房地產市場方案」，並完成實價登錄2.0修法、聯合稽查紅單交易、短期交易課重稅與興建社會住宅等。

他指出，政府於109年啟動了6波聯合稽查，要找出建照不合格、紅單轉售、廣告不實等問題，使得建商違規的比例也逐年下降。王成機強調，「只要媒體說有排隊買房的狀況，政府就馬上殺去現場稽查」，過去曾傳出台中建案2小時完銷的消息，稽查隊到場就發現該建案違反預售屋的規定，後續更被台中市政府罰款1千萬元。

王成機表示，未來重點在於因應新興型態的炒作方式，如炒房團體透過製造不實的銷售資訊、排隊搶購的熱銷假象，讓民眾出現「不買就來不及」的心理，再趁機墊高房價，牟取暴利。對此，他說，政府將明定炒作行為，並祭出最高5千萬的高額罰緩，並建立高額的檢舉獎金制度，揭發炒房劣行。

買方無處求償

林根旺指出，在房市缺工、缺料的情況下，掀起一股中小建商的「跑路潮」，更可能延燒成爛尾樓風暴。他表示，儘管一般預售屋的信託基金都有提供續建或賠償的機制，但在實務上仍有困難，因為建商一但無法如約完工，買方提供的資金又用磬的狀況下，根本沒有任何剩餘款項可以賠償。

他建議，預售屋定型化契約應強化履約安全機制，如價金返還的保證，以落實保護消費者的制度。另外，林根旺認為，契約應增列建商的資金動支順序，應規定建商動支順序為「自有資金」、「銀行融資」，最後才能用「買方繳的價金」。

內政部地政司專委陳啟明則表示，為了維護不動產的交易安全，在產業面，會朝向「強化公正第三方」、「經營模式全案管理」與「建立產業會員自律機制，強化內稽內控」等方向進行；在制度面，應以獨立分戶的方式規範不同來源的資金，並限縮「買方繳的價金」的使用範圍，以保障買方的受益權。

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