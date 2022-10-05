航港局「人本航港藍色公路」獲西班牙影展旅遊影片金獎

交通部航港局「人本航港藍色公路」形象影片以交通船冒險、遊艇圓夢及友善郵輪三個故事，推廣藍色公路新型態旅遊模式，獲2022年西班牙德雷斯影展（Terres Festival）旅遊影片類之「動態、航海、雪地及探險旅遊」項金獎。

航港局局長葉協隆表示，近年臺灣海運客運蓬勃發展，搭乘船舶至離島的旅遊人次逐年成長，航港局為強化民眾對海洋觀光活動的認識，積極推廣藍色公路，2021年拍攝交通船冒險篇、遊艇圓夢篇及友善郵輪篇等三支形象影片，期帶領大家由過去以貨運為主、客運為輔的海運環境，轉型為以海洋休閒、觀光發展為主的新海運經營模式。

「人本航港藍色公路」形象影片係透過三種船舶類型的拍攝，結合近年推動的海洋相關政策，如海洋觀光、港灣建設改善、自行車旅遊、遊艇活動等，讓民眾觀看影片也可以感受到海運環境整體的改善。本形象影片由台灣導演張曼森及李怡慧導演，在34國超過114部影片中脫穎而出，榮獲金獎的殊榮。航港局再次感謝導演及拍攝團隊，在疫情嚴峻的時候，順利完成藍色公路影片，更藉由影片在西班牙德雷斯旅遊影展中的獲獎，成功讓世界看見台灣以及台灣的藍色公路。

葉協隆並表示，航港局未來將持續以人為本、產業振興的目標下，在航運、港埠、船舶、美學導入等四個面向來推動相關政策，持續優化海運整體環境，另為迎接後疫情觀光振興，也透過行銷推廣與獎助措施，鼓勵航商異業結盟，建立夥伴關係，共同發展海洋觀光，朝產業與運輸模式升級邁進。

西班牙德雷斯影展（Terres Festival）係西班牙唯一獲選國際旅遊電影節協會（CIFFT）所選拔11個全球代表旅遊影展之一，乃聯合國世界旅遊組織（Organización Mundial del Turismo）認定之官方活動，為全球相關旅遊影音從業人員所推崇之獎項。影展獎座使用加泰隆尼亞自治區（Cataluña）馬斯‧德‧巴爾貝蘭斯（ Mas de Barberans）市所產之棕櫚，編織圍繞成橄欖樹之形狀，盼體現埃布羅山區（Tierras del Ebro）大地上人與自然間之緊密關係。

影片：

交通船冒險篇

遊艇圓夢篇