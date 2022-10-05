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Klook攜手瑞士國家旅遊局 搶攻亞洲旅遊動能

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
琉森更是前往瑞士許多知名山峰的主要交通樞紐，像是瑞吉山、皮拉圖斯山、石丹峰都可以從這裡出發。Klook提供
琉森更是前往瑞士許多知名山峰的主要交通樞紐，像是瑞吉山、皮拉圖斯山、石丹峰都可以從這裡出發。Klook提供

隨著亞洲跨境旅遊的快速回溫，全球領先旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook與瑞士國家旅遊局攜手合作，提供精選促銷活動，包括瑞士通行證最高七一折的優惠，藉此吸引更多旅客到瑞士旅遊，這也是疫情後Klook第一次串連多個當地市場團隊與歐洲旅遊機構展開合作；根據Klook平台數據，光是今年夏天平台上瑞士旅遊商品的搜尋量就增加了近五倍，主要搜尋來自新加坡、泰國、韓國和馬來西亞的旅客，而蘇黎世、琉森、因特拉肯和日內瓦成為瑞士最熱搜的城市。

Klook目的地行銷業務全球負責人鄭書恒（Gary Cheng）表示：「除了亞太地區旅遊需求快速復甦外，我們也觀察到亞太地區用戶對前往亞洲以外國家旅行的興趣也持續提升，瑞士就是當中最受歡迎的目的地之一；掌握旅客的旅遊需求是我們的首要任務，這次很高興能與瑞士國家旅遊局合作，展開了橫跨多個市場的行銷推廣，為旅客提供多種旅遊產品和服務供選擇，藉此提升旅客體驗。」

除此之外，Klook也觀察到旅客對瑞士境內的自然觀光和文化之旅的興趣快速增加，顯示旅客越來越熱衷在旅行中找尋能沈浸其中、身臨其境的體驗，包括搭乘纜車前往少女峰山頂，俯瞰雪山和冰原景色，甚至是搭乘瑞士境內著名的景觀列車，穿梭在阿爾卑斯山脈中，感受被大自然包圍的美麗景色。

瑞士國家旅遊局東南亞業務總監Batiste Pilet表示：「自從跨境旅遊重新開放以來，瑞士一直是東南亞旅客喜愛的目的地之一；瑞士位於歐洲中心位置，除了能輕鬆造訪外，瑞士也一直被視為是個乾淨、安全和可靠的旅遊目的地，自由行或團體旅遊都非常適合；透過與Klook的合作，我們可以接觸到渴望來瑞士旅遊的人們，如果是想來瑞士感受秋天療癒景色的旅客，10月底前預訂瑞士通行證還能享有七一折起的優惠。」

Klook與瑞士國家旅遊局在多個市場推出專屬優惠，其中台灣旅客只要在10月底前預訂2023年4月30日前使用的「瑞士通行證」連續四日成人票，便可享有最高七一折的優惠，有一等座和二等座車廂可選擇，最高單人可現省4,100元。

瑞士通行證是前往瑞士旅遊必備的交通票券，除了可在期間內無限次搭乘火車、渡船和巴士，免費參觀上百個博物館與展覽外，還能登上瑞士境內多條享譽盛名的景觀列車，包括全球最慢的快車「冰河列車」，全車透明玻璃景觀設計，並以平均時速不到40公里的速度行駛在阿爾卑斯山中，瑞士的絕美風景盡收眼底。

瑞士通行證使用細節和推薦瑞士旅遊路線，可參考活動網頁

乘坐少女峰百年景觀列車，踏上歐洲最高火車站「歐洲之巔」，俯瞰連綿不絕的雪山。Klook提供
乘坐少女峰百年景觀列車，踏上歐洲最高火車站「歐洲之巔」，俯瞰連綿不絕的雪山。Klook提供
來到阿爾卑斯山著名的風景區鐵力士雪山，乘坐世界上第一個360度全景旋轉纜車。Klook提供
來到阿爾卑斯山著名的風景區鐵力士雪山，乘坐世界上第一個360度全景旋轉纜車。Klook提供

瑞士 東南亞

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