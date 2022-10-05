社會住宅也要耐震 後續管理不可少

要安全、更要方便，社會住宅有學問！國家住都中心副執行長柯茂榮5日於論壇表示，興建社宅需要顧及安全耐震、公共服務等議題，需各部會一起合作才能推動；台北市住都中心代理副執行長蘇雋懿指出，社宅建成後，可透過資料標準化、專人指導等模式，優化後續管理維護的品質。

消基會5日舉辦第5屆不動產高峰論壇，邀請消基會董事長黃怡騰、內政部地政司司長王成機與永慶房產集團業務總經理葉凌棋等人，一同探討「房市透明化，居住有保障」的議題。

興建社宅考量多

愈來愈多社會住宅即將落成，成為許多民眾的新住屋選擇，柯茂榮表示，目前興建設社宅仍有許多挑戰，如評估可興建社宅的土地，常常有既有租約要解除、公共建設需要報廢等問題，還要再加上地方與中央的審議過程，才能取得建照正式開工。

他表示，「社會住宅不只是居住，更關乎居住品質」，所以會積極與地方民眾、政府進行對話，舉辦多場的說明會、工作坊。柯茂榮說，社宅也應規劃佈建公益福利設施，如托嬰中心、公共拖老中心等設施，但這些建設也牽涉衛福部與教育部，還需要積極向中心爭取資源。

缺工影響結構安全

消基會房屋委員會召集人戴雲發指出，台灣地處板塊接界處，未來可能面對到規模8以上的大地震，安全耐震成為住宅的必備條件，其中不可或缺的就是「優良的結構規劃設計」與「精準確實的施工品質」。

然而，他表示，目前營建產業面臨到大缺工的窘境，尤其當科技產紛紛回流建廠時，缺工狀況更加嚴重，更出現一天一萬元仍找不到焊接工的狀況。戴雲發補充說，房屋傳統結構都是鋼筋綑綁或焊接，要達成穩固的結構並不容易，容易影響到結構安全。

對於營建業的窘境，戴雲發說，在未來透過新技術興建安全的住宅愈來愈重要，如「預鑄工法」，就透過事先於工廠預鑄建築的構材，降低人力與工期，還能保持一定的品質；「耐震系統工法」則透過技術指導，幫助工地現場的鋼筋定位，並強化加工的精準度。

後續管理也應加強

就算經過重重難關，蓋成社宅後，任務仍然沒有結束，蘇雋懿表示，短期應提升管理維護的效率，如派駐專人指導廠商，或標準化各式資料的形式，便於分析；中期則要提升社宅形象，加強品牌行銷；長期則應結合專家與住戶的意見，優化服務品質，並降低後續的維管成本。

新北住都中心副執行長錢奕綱也分享經驗說，中心曾委外進行物業管理，並定期進行服務評鑑，也透過電子化智慧保全，降低物管人力的依賴，加上推動手機App，提供住戶包括叫修、線上繳費等服務，有效優化社宅服務品質。

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