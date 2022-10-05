快訊

夜店殺警案纏訟8年落幕 曾威豪、劉芯彤夫妻各判8年徒刑定讞

「登山女神」淪富商小三 正宮提告求償200萬：極度崩潰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高力：北市商辦租金上漲2% 明年進入新舊大樓競爭期

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

高力國際今（5）日發布「2022年第3季台北市商辦市場調查」，各級辦公大樓在第3季，全面突破租金每坪2,000元大關，平均租金每坪2,422元，季漲0.83%，空置率持續維持低水位，為3.24%，其中，頂級大樓平均租金更來到每坪3,513元。

高力國際企業租戶服務部資深執行董事楊慧明表示，北市的辦公租賃市場新物件仍稀缺，且將近三年的Covid疫情並未對需求造成顯著影響，市場趨勢一路都維持著空置跌租金漲的表現。

若以商圈來看，西區及仁愛新生區租金維持不變，其餘五個區域，包括信義、敦南、南京松江、民生敦北區及南京東路四五段亦全面上漲，空置率方面，民生敦北區、南京東路四五段區與西區高於北市整體平均，而信義、敦南、南京松江與仁愛新生區則低於整體平均。

需求方面，北市仍是頂級辦公大樓需求最旺，目前北市頂辦總供給約34.6萬坪，但現在僅有8,500坪的空置，空置率低於北市平均值，僅2.46%。

展望辦公室租賃市場後市，楊慧明分析，預計第4季在沒有新增供給的情況下，租金將續漲、空置則續降，全年租金上漲將超過2%，年底空置率也可能跌破3%。

不過，明年起將有新辦公大樓陸續釋出，總計總計樓地板面積約7.4萬坪，因此，北市辦公大樓也將進入新舊供給競爭的階段，高力國際研究部董事梁儀盈表示，隨著企業租戶將更重視選擇符合ESG概念的大樓，頂級辦公需求將續旺；而既有大樓或舊大樓，也應投入經費翻新或升級設備，來協助租客達到永續目標，進而維持大樓進駐率，才能保有競爭力，不流失客戶。

租金

延伸閱讀

北市名醫酒駕鬧事！驚恐婦按喇叭 遭咆哮飆罵「下車」

北市警劈腿16歲少女還拍不雅照 所屬機關說話了

路上見長髮女凍未條「抱緊處理」 北市熊抱哥慘了

酒後失控？北市怪男突朝清潔隊員噴水 網曝「不是第一次」

相關新聞

升息回跌曇花一現！北市中古大樓均價逼近7字頭

台北市政局公布最新一期不動產市場動態月報，北市平均房價在5月終止連10漲，小跌0.22%後，6月又再上漲3.8%，其中大...

建商收手！今年土地交易減三成、估跌破2000億

高力國際發布今年第3季商用不動產及土地投資調查，今年疫情、升息、通膨、戰爭等負面因素齊發，投資市場籠罩陰霾，全台土地前三...

外圍重劃區漲聲不斷 完熟蛋黃區「凍漲」躍升置產焦點

台中下半年房市推案熱度不減，新興重劃區預售屋新案動輒6、7甚至8字頭起跳，讓購屋族驚嘆不已；反觀無需等待、生活機能完熟的...

出乎意料！當年不好賣 如今台北市這坪數漲最多

台北市房市經過資金帶動，不同坪數的價格漲幅也出現異動，據實價登錄統計，今年各坪數區間平均成交價與去年相比，成長幅度在10...

社會住宅也要耐震 後續管理不可少

要安全、更要方便，社會住宅有學問！國家住都中心副執行長柯茂榮5日於論壇表示，興建社宅需要顧及安全耐震、公共服務等議題，需各部會一起合作才能推動；台北市住都中心代理副執行長蘇雋懿指出，社宅建成後，可透過資料標準化、專人指導等模式，優化後續管理維護的品質。

看旺內需復甦 遠百週年慶業績拚增5%

看好疫後內需復甦力道，全台遠百週年慶陸續開跑，由於去年10月有振興券挹注，雖然在高基期比較下，仍預估今年週年慶檔期營業額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。