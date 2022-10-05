高力：北市商辦租金上漲2% 明年進入新舊大樓競爭期

高力國際今（5）日發布「2022年第3季台北市商辦市場調查」，各級辦公大樓在第3季，全面突破租金每坪2,000元大關，平均租金每坪2,422元，季漲0.83%，空置率持續維持低水位，為3.24%，其中，頂級大樓平均租金更來到每坪3,513元。

高力國際企業租戶服務部資深執行董事楊慧明表示，北市的辦公租賃市場新物件仍稀缺，且將近三年的Covid疫情並未對需求造成顯著影響，市場趨勢一路都維持著空置跌租金漲的表現。

若以商圈來看，西區及仁愛新生區租金維持不變，其餘五個區域，包括信義、敦南、南京松江、民生敦北區及南京東路四五段亦全面上漲，空置率方面，民生敦北區、南京東路四五段區與西區高於北市整體平均，而信義、敦南、南京松江與仁愛新生區則低於整體平均。

需求方面，北市仍是頂級辦公大樓需求最旺，目前北市頂辦總供給約34.6萬坪，但現在僅有8,500坪的空置，空置率低於北市平均值，僅2.46%。

展望辦公室租賃市場後市，楊慧明分析，預計第4季在沒有新增供給的情況下，租金將續漲、空置則續降，全年租金上漲將超過2%，年底空置率也可能跌破3%。

不過，明年起將有新辦公大樓陸續釋出，總計總計樓地板面積約7.4萬坪，因此，北市辦公大樓也將進入新舊供給競爭的階段，高力國際研究部董事梁儀盈表示，隨著企業租戶將更重視選擇符合ESG概念的大樓，頂級辦公需求將續旺；而既有大樓或舊大樓，也應投入經費翻新或升級設備，來協助租客達到永續目標，進而維持大樓進駐率，才能保有競爭力，不流失客戶。