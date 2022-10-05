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小小廚神Liya監製「全家」金飯糰 即日起台虎可預訂

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台灣虎航推出由Liya監製，與全家便利商店聯手合作的新口味金飯糰搬上飛機，讓虎迷在搭乘短程航線時，也能在空中享用Liya監製的美味。台灣虎航提供
台灣虎航推出由Liya監製，與全家便利商店聯手合作的新口味金飯糰搬上飛機，讓虎迷在搭乘短程航線時，也能在空中享用Liya監製的美味。台灣虎航提供

本(10)月13日0+7邊境開放，旅遊業全面迎接客運回溫，台灣虎航（6757）機上餐點持續推陳出新。除了日前公布由小小廚神Liya(朱如茵)特製的兩道全新機上餐外，今(5)日再宣布短程航線還能選購由Liya監製的全家便利商店金飯糰—「香腸炒飯飯糰」和「少一杯蛤蜊飯糰」兩種全新口味，提供虎迷更豐富美味的餐點選擇。

贏得第八季《小小廚神美國版》冠軍殊榮的台裔女童Liya，在節目中多次以台味料理，獲得評審團的高度肯定。台灣虎航特別邀請Liya合作，不僅將其在比賽中獲得好評的兩道料理食譜進行改良後，推出「Liya特製蜜汁腿排佐米粉」和「Liya特製甜酸蝦佐核桃鳳梨炒飯」的全新機上餐之外，現更推出由Liya監製，與全家便利商店聯手合作的新口味金飯糰搬上飛機，讓虎迷在搭乘短程航線時，也能在空中享用Liya監製的美味。

此次由Liya監製的「全家」金飯糰，精選高規格且優質的台灣米，特別以全新的圓型飯糰系列呈現，清楚分明的米粒，除了視覺更添份量和飽足感，並配合秋令時節，推出「香腸炒飯飯糰」、「少一杯蛤蜊飯糰」兩種口味。其中，香腸炒飯飯糰使用醬香炊飯拌炒洋蔥、香腸丁、炒蛋、培根及蔥花，再加入少許白胡椒提味；少一杯蛤蜊飯糰則以蛤蜊醬香飯搭配炒蛤蜊，並添加三杯要素中的米酒及醬油，且少了麻油讓口味更爽口。

此次兩款口味不僅還原道地台式風味，小廚神Liya於監製過程中，亦讚不絕口、大力推薦。台灣虎航表示，自開航以來，一直致力於推廣台灣美食特色並將其融入機上餐，本次更攜手小小廚神Liya與全家便利商店跨界推出三方聯名產品，目的就是希望讓民眾可以更容易在全台超過4,100間的「全家」店舖購得，隨時品嚐飛機上也吃得到的美味。

即日起，Liya監製的「全家」金飯糰除了在全台「全家」店舖販售之外，也可以在台灣虎航官網上訂購(https://bit.ly/3PJSciS)；旅客同步可選購到Liya監製的兩款「全家」金飯糰料理，以及其他豐富的台味特色餐點。

台灣虎航推出由Liya監製，與全家便利商店聯手合作的新口味金飯糰搬上飛機，讓虎迷在搭乘短程航線時，也能在空中享用Liya監製的美味。台灣虎航提供
台灣虎航推出由Liya監製，與全家便利商店聯手合作的新口味金飯糰搬上飛機，讓虎迷在搭乘短程航線時，也能在空中享用Liya監製的美味。台灣虎航提供
台灣虎航推出由Liya監製，與全家便利商店聯手合作的新口味金飯糰搬上飛機，讓虎迷在搭乘短程航線時，也能在空中享用Liya監製的美味。台灣虎航提供
台灣虎航推出由Liya監製，與全家便利商店聯手合作的新口味金飯糰搬上飛機，讓虎迷在搭乘短程航線時，也能在空中享用Liya監製的美味。台灣虎航提供

全家便利商店 台灣虎航 蛤蜊

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