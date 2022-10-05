明基醫9月營收創歷史次高 股價彈跳

明基醫（4116）受惠併購效益，9月營收創下歷史次高，第3季營收亦創下歷史次高表現，今（5）日股價在業績撐腰下，上演反彈秀，盤中來到65.2元，漲幅逾6%，站穩5日均線，向月線靠攏。明基醫表示，全球醫療器材市場穩定成長，加上防疫已形成常態需求，對營運抱持審慎樂觀的態度，預估全年營收、獲利可望持續成長。

明基醫去年底公開收購興櫃醫療管理顧問公司康科特（6518），並自今年5月開始認列康科特每月營收，加上合併合躍生活廣場，帶動營收表現。公司公告9月營收2.87億元，月增14.06%、年增94.05%，第3季營收7.56億元，寫下歷史次高，季減5.6%，但較去年翻倍成長，年增100.5%。累計前三季營收21.73億元，年增107.79%。

明基醫表示，公司深耕醫療設備、醫用耗材與醫療服務三大領域，其中醫療設備類，今年以來雖因海外封城、開工與訂單遞延略受影響，但受惠於疫情，醫用耗材類因海內外緊急醫療需求，帶動營收成長；醫療服務類有今年初加入版圖的醫療管理事業以及藥局通路，受惠此波疫情防疫物資與保健商品的大量需求，也推升營運表現。

法人表示，明基醫三大事業以醫療耗材和醫療服務成長動能較大，尤其下半年耗材有新產品推出，可望帶動業績表現。醫療服務方面，明基醫合併康科特進入牙科領域，再併購合躍正光藥局，瞄準長照市場，未來將朝智慧藥局發展，發展可期。