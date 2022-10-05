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出乎意料！當年不好賣 如今台北市這坪數漲最多

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台北市房市經過資金帶動，不同坪數的價格漲幅也出現異動，據實價登錄統計，今年各坪數區間平均成交價與去年相比，成長幅度在10%以上的竟然是51~80坪，其中51~60坪的住宅成交單價年漲幅11.6%，顯見大三房及四房成為今年漲勢最猛的住宅類型。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，大三房、四房曾為市場的票房毒藥，房市下修盤整時乏人問津，近期因資金潮拉高購屋預算，以及疫情讓居家時間增加，買方重視開闊的室內空間，且80坪以下的總價容易控制在央行豪宅貸款限制，及台北市豪宅稅的標準內，讓今年單價有亮眼表現。

觀察今年各坪數區間的平均成交單價，超過20坪的住宅，有坪數越大、單價越高的趨勢，超過百坪的住宅均價維持在百萬行情，但跟去年相比沒有明顯變動。

至於其它坪數區間都有明顯漲幅，20坪以下成交單價上升至7字頭，均價71.4萬元、年漲幅3.8%，41坪到80坪都從去年的6字頭漲至7字頭。

其中，51~60坪均價72.9萬元、增幅11.6%，61~80坪均價76.2萬元、增幅10.0%，是漲幅最大的坪數區間；單價還維持在6字頭的坪數是21坪到40坪，儘管價格尚未叩關7字頭，今年房價也都有7%~9%的漲幅。

郎美囡分析，通常大坪數總價必然偏高，故百坪住宅通常為豪宅，去年已反應高端買方回歸的資金動能，今年價格表現疲軟，僅維持去年水平。

至於價格表現一直都相當強勢的小宅，今年均價成長幅度落後大坪數，由於小坪數多年來因少子化及不婚主義的社會結構變化，以及高房價之下，小坪數有低總價優勢，且小宅易於出租，故穩居台北市熱銷物件，前幾年價格隨著房市谷底反彈也已成長，因此漲勢放緩。

此外，今年銀行放款趨於保守，過大或過小的住宅成數不盡理想，也會影響買方追價意願。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，今年下半年市場多空交錯，央行連續三季升息、全球經濟衰退，不動產市場明顯降溫，投資置產憂心高點進場，尤其坪數過大或過小的產品在市場修正之際最容易受到衝擊，建議購屋前務必多方評估。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

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