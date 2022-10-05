北市小宅漲不動 這坪數「黑翻紅」今年漲一成

資金帶動房價上漲 ，住商機構統計實價資料指出，北市今年以大三房及四房漲勢最猛，其中以51坪到60坪上漲11.6%，61~80坪均價從每坪69萬漲到76萬，漲幅也達10%，分居各類坪型產品漲幅一二名

大家房屋企研室副理郎美囡指出，大三房、四房曾是北市房市票房毒藥，下修盤整時乏人問津，近來因資金潮拉高購屋預算，加上疫情讓居家時間增加，買方重視較大室內空間，且80坪以下總價易控制在央行豪宅貸款限制以及台北市豪宅稅標準內，讓單價表現亮眼。

根據統計，今年各坪數區間的平均成交單價，20坪以下成交單價上升至7字頭，均價71.4萬元、年漲幅3.8%最少。

超過20坪的住宅，有坪數越大、單價越高的趨勢，超過百坪的住宅均價維持在百萬行情，但跟去年相比沒有明顯變動，其它坪數區間都有明顯漲幅，21坪到40坪上漲7%~9%，不過單價維持在6字頭，為最便宜坪數。41坪到80坪則都從去年的6字頭漲至7字頭。

另外，51~60坪均價72.9萬元、增幅11.6%，61~80坪均價76.2萬元、增幅10%，是漲幅最大的坪數區間。

郎美囡分析，價格表現一直都相當強勢的小宅，今年均價成長幅度落後大坪數，主要是前幾年小宅價格隨著房市谷底反彈快速成長，今年隨景氣放緩，漲勢也放緩，此外，今年銀行放款趨於保守，過大或過小的住宅成數不盡理想，也會影響買方追價意願。