元大FUN心悅讀故事列車 前進新北校園

小鱷魚撿到一個錢包，他會禁不起誘惑，把裡面的錢花掉嗎？」、「你不需要很強壯勇猛，也可以發出自己的吼叫聲！」元大金控（2885）暨元大文教基金會「 FUN心悅讀故事列車」啟程至新北市萬里區崁腳國小，捐贈近300本再生書籍，並由熱血志工演繹《小鱷魚的錢包》及《心裡的獅子》2本繪本故事，小鱷魚、獅子與老鼠等宛從書本裡面活了過來，孩子們看得目不轉睛，直說好有趣。

《小鱷魚的錢包》引導孩童思考「拾金不昧」、「分配金錢」及「分享」的重要性，啟蒙財商教育；《心裡的獅子》則是透過故事主角之一的小老鼠的舉動，教孩子建立自信與勇氣，因為，就算是最渺小的動物，也可以擁有一顆大無畏的心。

閱讀就像是一把開啟知識寶庫的鑰匙，元大文教基金會今年共募集2,600本圖書，贈送給19個學校及偏鄉課輔單位的孩童，讓孩子們擁有更多的閱讀資源，挖掘知識寶藏。

崁腳國小位處山區，教學資源相對匱乏，元大文教基金會此次共捐近300本書籍給學校，鼓勵孩子們透過閱讀開拓視野、厚植知識能量；崁腳國小校長蔡明雄認為，「投資閱讀，就是投資兒童未來的競爭力」，多年來積極推動閱讀教育，希望形塑一種「樂讀」、「悅讀」的閱讀氛圍，讓崁腳的孩子自然而然地喜歡閱讀、享受閱讀，盼望此次元大「FUN心悅讀故事列車」贈書暨說書活動可以激勵孩子們追逐夢想，翻轉未來。

元大文教基金會從2015年起發起「元大LOVE書FUN」活動，向集團同仁募集書況佳、適合兒童及青少年閱讀的書籍，由同仁擔任志工將書籍篩選、清潔分類後 ，贈送給偏鄉學校及公益團體，7年來共捐贈逾萬本二手書籍給44個單位，今年贈書單位包含台灣非山非市小學，這類型學校既沒有像都會區學校設備充足、交通便利，也不像偏遠地區學校受到政府資源挹注。

元大文教基金會表示，在募書、贈書外，也向集團內部徵集熱血志工擔任說書講師，用生動的說書表演，激發孩子們對書本的興趣，體驗閱讀的美好與喜悅，散播知識的種子到孩子們心中，靜待萌芽。