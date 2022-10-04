LINE TAXI迎三週年 推尊榮服務「LINE TAXI星選科技車」

LINE TAXI 是 LINE 在交通領域的戰略佈局， 以持續推進OMO（Online merge offline）虛實融合的策略藍圖。於今（4）日舉辦的LINE CONVERGE 2022年度記者會中，LINE TAXI宣布三週年成績單，用戶數與駕駛數皆翻倍成長，此外為創造差異化且更加優質的服務體驗，LINE TAXI宣布將於10月21日正式上線全新服務「LINE TAXI 星選科技車」，嚴選高規格電動車，所有駕駛皆通過禮賓服務訓練，要打造五星級乘車體驗，堪稱計程車業界的豪華商務艙！第一波「LINE TAXI 星選科技車」預計將派出40台Tesla於雙北地區搶先體驗。

LINE TAXI執行長陳泰成表示：「團隊於今（2022）年初開始進行封閉測試，觀察到乘客對於電動車的選擇率、滿意度都很高。星選科技車不僅提供用戶更優質的服務選項，對電動車駕駛來說，也能獲得更好的收入、增加進入計程車市場的動機。我們希望在推動計程車產業創新的同時，也能帶動計程車產業朝減碳及永續發展的目標邁進，為乘客、駕駛、展業創造更多正向循環。」

LINE TAXI自2019年上線以來，秉持「以科技改變叫車產業」的願景，在過去兩年疫情的挑戰下，無論是送蔬果，或支援星級美食外送，運用優越的技術開發能力、團隊小步快跑的敏捷思維，與照顧駕駛的不變初心，在過去兩年疫情艱困下，仍持續成長，創造佳績。目前LINE TAXI用戶數已達280萬、合作駕駛達12,000位，與疫情這兩年之前相較，不僅翻倍成長，累積完成的行程，更已超過2,000萬趟次。

LINE TAXI持續關注市場趨勢與用戶需求，經訪談與數據觀察發現，92% 用戶期待期待再次搭到電動車，且高達99% 用戶期待能在行程中獲得貼心的服務體驗。為回應乘客心聲，LINE TAXI宣布推出全新服務選項「LINE TAXI星選科技車」，將優先採用電動車，首波40台皆為Tesla，多為Model 3車款，車內提供瓶裝水、充電插座，且聘請專業形象顧問團隊，為「星選科技車」駕駛量身打造禮賓培訓，而定價僅是一般計程車的1.2倍，平均多花一杯飲料的價錢，就可以體驗商務艙等級的尊榮服務。LINE TAXI星選科技車將於10月21日正式上線，首波服務範圍以雙北為主。

LINE TAXI「星選科技車」駕駛都須接受LINE TAXI所安排的專業形象顧問團隊的特訓課程，從迎賓、起步、行駛、抵達、送客等五面向來細緻化服務體驗，並需通過最終考核才能上線，提供給乘客五星級服務體驗，讓乘客的每一趟行程賓至如歸。「LINE TAXI星選科技車」禮賓服務，從乘客上車到下車，共分為五個階段：

迎賓：作為提升乘客好感度的起點，駕駛皆穿著LINE TAXI車隊識別制服，並確保車內環境舒適、無異味噪音。於乘客上車時，以禮貌招呼建立良好的初次印象、主動協助顧客置放行李、進行防疫措施，並說出親切的迎賓語。

起步：先行探詢乘客的喜好與需求，包括詢問指定路線、確認背景音等乘車喜好，並主動提供進階服務，如充電、瓶裝水等。

行駛：行駛途中，以乘客的安全為第一考量。除了平穩駕駛，也需留意與乘客適切的互動，隨時聆聽並以禮回應乘客需求。對於拒絕、致歉、致謝、承諾等情境，透過情境模擬，能禮貌得體地的應對。

抵達：抵達目的地後，需確認車輛是否停靠在乘客方便下車的地點，並主動告知車資、付款方式、折扣優惠等。

送客：由駕駛協助行李歸還、提醒隨身物品，並真誠感謝顧客，完成評分與顧客紀錄，在小細節中傳達將以客為尊的