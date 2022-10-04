快訊

車門關不了！北捷文湖線列車下班時段異常 240人被請下車

兆豐銀違洗錢防制遭美裁罰57億求償 高院逆轉判蔡友才賠5千萬

龍寶建設董事長張麗莉 獲111年度幼獅特殊貢獻獎

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
龍寶建設董事長張麗莉（前排左三）榮獲111年度幼獅特殊貢獻獎。龍寶建設提供
龍寶建設董事長張麗莉（前排左三）榮獲111年度幼獅特殊貢獻獎。龍寶建設提供

中國青年救國團舉辦全國志工運動會，70年首次齊聚雲林慶祝救國團生日，並由召集人吳清基、主任葛永光表揚幼獅特殊貢獻獎、幼獅榮譽獎章等，龍寶建設董事長張麗莉也代表財團法人「張老師」基金會台中分事務所，獲頒幼獅特殊貢獻獎的肯定。

張麗莉50年前加入救國團青年活動，開啟了她的志工服務生涯，而曾經身為中華民國水上救生協會的救生教練，宣示過的「人溺己溺」四個字，也烙印進她靈魂深處。

「人總要找到活著的價值，可以回饋社會是我的福氣」張麗莉開朗獨特、溫暖關懷的特質，以及秉持初心地投入公益，感動了身邊許多人。

尤其，在進入「張老師」擔任委員後，才發現有太多的故事發生在「張老師」裡，有的平淡樸實、有的曲折離奇、有的難以想像、有的充滿淚水，在這小小機構裡，彷彿集結了上千萬的人生故事。每每聽到這些分享，都讓她心裡有一種極大的震撼和說不出的感動。

也因而更有感於義務「張老師」在1980服務專線的辛苦付出，同仁在相關工作等服務上的投入，以及所有輔導委員們長期支持的熱忱，她更堅定的期待自己，傳承前人百分百的努力，以「創造幸福．感動生活」的信念，用盡全力讓社會大眾知道，「張老師」究竟在每個人的生命中扮演什麼角色，又是如何默默陪伴及支持走過。

另外也藉此凝聚台中「張老師」服務團隊的向心力，讓所有人都能帶著滿滿的服務理念，及繼續推動業務的精神。

自103年起，張麗莉接任台中「張老師」主任委員後，也不斷透過各種不同活動擴大「張老師」的關懷服務，結合企業及社團一同攜手，舉辦「白袍‧張老師音樂會」、「國際獅子會-愛心親子童樂會」、「文華翩舞‧扶輪愛舞展」、「張正傑親子音樂會」等活動，發揮公益、音樂、快樂三元素。

另外，也透過「張口愛的堆疊書籍出版」、「張手擁抱－讓愛復原」、「孤寂疫世代－放心，我們一直都在」等記者會，藉由「愛」的精神，以「讓愛延續」的理念進行募款

在她的熱情號召及在地企業的有目共睹之下，每年募款活動都受到熱烈迴響，而募得之費用每年於台中市內國中小辦理至少100場次的青少年心理健康校園巡迴公益講座，且服務據點深入偏鄉，發揮「讓愛傳承．點亮幸福」的精神，截自今年8月，已辦理逾750場講座，逾8萬名學子受惠。

在張麗莉的帶領之下，台中「張老師」中心近年服務成效亮眼，獲獎無數，111年度更榮獲社會福利暨綜合類志願服務運用單位評鑑特優的肯定。

在總是繁多的事務當中，張麗莉永遠將公益的事物擺在工作前頭。面對工作、家庭與社會公益，她總是很認真的分享道：「工作我可以決定先後順序及輕重緩急拿捏，但唯獨只有公益是不能等，因為，在公益這條路上是沒有回頭路更不可半途而廢。」張麗莉的公益熱忱，因為有愛，無限延伸。

救國團 親子 募款

延伸閱讀

救國團全國志工運動會 70年首度移師雲林

「民間師鐸獎」大愛菁師獎揭曉 66位老師獲獎

八德天花板塌「救國團之過」？ 她揭1疑點：桃園市府難辭其咎

桃園天花板塌落初步調查出爐 救國團：勿因政治亂甩鍋

相關新聞

綠能工業革命最佳首選 迎接太陽能產業新黃金時代

全球極端氣候下的高溫熱浪襲擊、烏俄戰爭下的能源短缺和通膨，都加速各國建構再生能源新佈局的思維，以應付未來世界的新變局。

全家APP推「家庭訂閱共享」 一人訂閱、家人雲端同享

全家（5903）再出新招，近年影音串流服務當道，一人付費訂閱、家庭好友共享的便利模式備受歡迎。全家APP於2017年起陸...

信守客戶與員工承諾策略領航 鋼鐵人裁出韌性永續基業

泰豪鋼鐵在鋼鐵進口年代，不惜砸下一個資本額添購設備，用品質贏得一席之地。

OPEN POINT APP今年慈善募款破千萬 這三個星座最大方

7-ELEVEN超前部署捐款數位化趨勢、因應零接觸服務需求，自去年首創同業作法推出「OPEN POINT APP慈善捐款...

南台灣房價所得比較疫情前增3成 買房要9年多不吃不喝

根據內政部第二季的房價所得比資料，全國的房價所得比增加到9.69倍，若和2019年第四季國內疫情發生前相比，房價所得比增...

國慶連假限定！身分證字號有「1」或「0」 全日暢玩劍湖山299元

迎接「雲林國際偶戲節」以及「劍湖山痛漫祭」，今(2022)年劍湖山（5701）推出「痛漫萬聖YA」主題活動，國慶連假限定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。