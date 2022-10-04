龍寶建設董事長張麗莉 獲111年度幼獅特殊貢獻獎

中國青年救國團舉辦全國志工運動會，70年首次齊聚雲林慶祝救國團生日，並由召集人吳清基、主任葛永光表揚幼獅特殊貢獻獎、幼獅榮譽獎章等，龍寶建設董事長張麗莉也代表財團法人「張老師」基金會台中分事務所，獲頒幼獅特殊貢獻獎的肯定。

張麗莉50年前加入救國團青年活動，開啟了她的志工服務生涯，而曾經身為中華民國水上救生協會的救生教練，宣示過的「人溺己溺」四個字，也烙印進她靈魂深處。

「人總要找到活著的價值，可以回饋社會是我的福氣」張麗莉開朗獨特、溫暖關懷的特質，以及秉持初心地投入公益，感動了身邊許多人。

尤其，在進入「張老師」擔任委員後，才發現有太多的故事發生在「張老師」裡，有的平淡樸實、有的曲折離奇、有的難以想像、有的充滿淚水，在這小小機構裡，彷彿集結了上千萬的人生故事。每每聽到這些分享，都讓她心裡有一種極大的震撼和說不出的感動。

也因而更有感於義務「張老師」在1980服務專線的辛苦付出，同仁在相關工作等服務上的投入，以及所有輔導委員們長期支持的熱忱，她更堅定的期待自己，傳承前人百分百的努力，以「創造幸福．感動生活」的信念，用盡全力讓社會大眾知道，「張老師」究竟在每個人的生命中扮演什麼角色，又是如何默默陪伴及支持走過。

另外也藉此凝聚台中「張老師」服務團隊的向心力，讓所有人都能帶著滿滿的服務理念，及繼續推動業務的精神。

自103年起，張麗莉接任台中「張老師」主任委員後，也不斷透過各種不同活動擴大「張老師」的關懷服務，結合企業及社團一同攜手，舉辦「白袍‧張老師音樂會」、「國際獅子會-愛心親子童樂會」、「文華翩舞‧扶輪愛舞展」、「張正傑親子音樂會」等活動，發揮公益、音樂、快樂三元素。

另外，也透過「張口愛的堆疊書籍出版」、「張手擁抱－讓愛復原」、「孤寂疫世代－放心，我們一直都在」等記者會，藉由「愛」的精神，以「讓愛延續」的理念進行募款。

在她的熱情號召及在地企業的有目共睹之下，每年募款活動都受到熱烈迴響，而募得之費用每年於台中市內國中小辦理至少100場次的青少年心理健康校園巡迴公益講座，且服務據點深入偏鄉，發揮「讓愛傳承．點亮幸福」的精神，截自今年8月，已辦理逾750場講座，逾8萬名學子受惠。

在張麗莉的帶領之下，台中「張老師」中心近年服務成效亮眼，獲獎無數，111年度更榮獲社會福利暨綜合類志願服務運用單位評鑑特優的肯定。

在總是繁多的事務當中，張麗莉永遠將公益的事物擺在工作前頭。面對工作、家庭與社會公益，她總是很認真的分享道：「工作我可以決定先後順序及輕重緩急拿捏，但唯獨只有公益是不能等，因為，在公益這條路上是沒有回頭路更不可半途而廢。」張麗莉的公益熱忱，因為有愛，無限延伸。