快訊

僅花30元停車費中千萬！統一發票7-8月中獎清冊看這邊

志願役4年存了140萬元 他想買房父母竟冷回：剩30萬

小羽毛病逝：被奧斯卡封殺歧視的「樂觀人生」

中台灣農業行銷展售會圓滿落幕 雲林良品館人氣NO.1

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
雲林良品館規劃一系列互動優惠活動，為參與展售業者帶來人潮和錢潮。雲林縣政府提供
雲林良品館規劃一系列互動優惠活動，為參與展售業者帶來人潮和錢潮。雲林縣政府提供

「中台灣農業行銷展售會」在彰化溪州公園圓滿落幕，今年雲林縣政府帶領的18家雲林良品及精選本縣在地優質業者，帶來多樣優質農特產品讓民眾買得不亦樂乎，滿載而歸，短短9天創下了近200萬元業績。

九天展期，雲林良品館規劃一系列館內互動優惠活動，為參與展售業者帶來人潮和錢潮，業者們也以最實惠的價格，提供給消費者物超所值的產品。

雲林良品館除了好食味之外，還充滿藝術氣息與人情味，讓參觀民眾沐浴在療癒的心靈角落，沈浸在溫暖木材和繽紛色彩的空間，空氣中也瀰漫著雲林的風情。

雲林良品館的不僅館內業者吸引人潮，館外的精心佈置，更是讓民眾愛到紛紛要拍照打卡，活動期間網紅女神李懿和林昀希到雲林良品館參觀買好買滿，深深被雲林良品館內以木棧板為意象氛圍吸引，館外更以繽紛色彩，結合雲林縣著名農特產打造出「彩虹傘廊道」。

今年的雲林良品館精心設計準備多種好康優惠、舞台處設計豐富趣味遊戲與現場民眾互動、每日限量打卡按讚送主題日好禮等，為了讓大家有種滿載而歸的感覺，特別準備每日限量消費滿500元即可獲得保冷袋和摸彩卷。

雲林縣政府表示，今年沒跟到沒關係，後續一定會有更多帶給大家有趣好玩的活動，歡迎大家一同參與，期待下次再會。

雲林縣政府帶領18家雲林良品及精選在地優質業者，帶來多樣優質農特產品。雲林縣政府提供
雲林縣政府帶領18家雲林良品及精選在地優質業者，帶來多樣優質農特產品。雲林縣政府提供
雲林良品館除了好食味之外，還充滿藝術氣息與人情味。雲林縣政府提供
雲林良品館除了好食味之外，還充滿藝術氣息與人情味。雲林縣政府提供

網紅 農業

延伸閱讀

天然蔬果變人氣手搖飲／飲品基礎調料：葡萄柚果醬作法

天然蔬果變人氣手搖飲／最受歡迎的葡萄柚綠茶

天然蔬果變人氣手搖飲／沁涼入口：自製葡萄柚冰沙

同活動人氣差很大 黃珊珊15人大合唱、陳時中5人合照

相關新聞

綠能工業革命最佳首選 迎接太陽能產業新黃金時代

全球極端氣候下的高溫熱浪襲擊、烏俄戰爭下的能源短缺和通膨，都加速各國建構再生能源新佈局的思維，以應付未來世界的新變局。

全家APP推「家庭訂閱共享」 一人訂閱、家人雲端同享

全家（5903）再出新招，近年影音串流服務當道，一人付費訂閱、家庭好友共享的便利模式備受歡迎。全家APP於2017年起陸...

信守客戶與員工承諾策略領航 鋼鐵人裁出韌性永續基業

泰豪鋼鐵在鋼鐵進口年代，不惜砸下一個資本額添購設備，用品質贏得一席之地。

OPEN POINT APP今年慈善募款破千萬 這三個星座最大方

7-ELEVEN超前部署捐款數位化趨勢、因應零接觸服務需求，自去年首創同業作法推出「OPEN POINT APP慈善捐款...

南台灣房價所得比較疫情前增3成 買房要9年多不吃不喝

根據內政部第二季的房價所得比資料，全國的房價所得比增加到9.69倍，若和2019年第四季國內疫情發生前相比，房價所得比增...

國慶連假限定！身分證字號有「1」或「0」 全日暢玩劍湖山299元

迎接「雲林國際偶戲節」以及「劍湖山痛漫祭」，今(2022)年劍湖山（5701）推出「痛漫萬聖YA」主題活動，國慶連假限定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。