中台灣農業行銷展售會圓滿落幕 雲林良品館人氣NO.1

「中台灣農業行銷展售會」在彰化溪州公園圓滿落幕，今年雲林縣政府帶領的18家雲林良品及精選本縣在地優質業者，帶來多樣優質農特產品讓民眾買得不亦樂乎，滿載而歸，短短9天創下了近200萬元業績。

九天展期，雲林良品館規劃一系列館內互動優惠活動，為參與展售業者帶來人潮和錢潮，業者們也以最實惠的價格，提供給消費者物超所值的產品。

雲林良品館除了好食味之外，還充滿藝術氣息與人情味，讓參觀民眾沐浴在療癒的心靈角落，沈浸在溫暖木材和繽紛色彩的空間，空氣中也瀰漫著雲林的風情。

雲林良品館的不僅館內業者吸引人潮，館外的精心佈置，更是讓民眾愛到紛紛要拍照打卡，活動期間網紅女神李懿和林昀希到雲林良品館參觀買好買滿，深深被雲林良品館內以木棧板為意象氛圍吸引，館外更以繽紛色彩，結合雲林縣著名農特產打造出「彩虹傘廊道」。

今年的雲林良品館精心設計準備多種好康優惠、舞台處設計豐富趣味遊戲與現場民眾互動、每日限量打卡按讚送主題日好禮等，為了讓大家有種滿載而歸的感覺，特別準備每日限量消費滿500元即可獲得保冷袋和摸彩卷。