新日興盡企業社會責任 捐贈警用藍光哨音指揮棒900支

新日興（3376）今（4）日指出，公司近年致力於深耕企業永續發展，除積極投入全球減碳行動、強化公司治理，以保障利害關係人的權益外，更長期投入人才培育及社會關懷等活動。為完善警用設備並提升執勤安全，公司近幾年陸續捐贈新北市政府警察局多功能警用反光背心、警用高規安全帽、防疫物資，今年度則捐贈警用藍光哨音指揮棒共900支，共同守護員警值勤安全並為社會盡一份心力。

此次新日興捐贈新北市政府警察局樹林分局300支、新莊分局600支紅藍光哨音指揮棒，分別於 10月3日及10月4日舉行捐贈儀式，由趙家輝及林溫柔分局長代表受贈，並於捐贈儀式中回贈感謝狀。

新日興總裁呂勝男表示，警察為一高風險職業群體，第一線員警更直接面對各種危急狀況的挑戰，此次捐贈的指揮棒具有可轉換紅、藍、紅藍交替及恆亮光等4種效果，還可做為手電筒使用，指揮棒底部有一塊磁鐵，方便員警執勤時將指揮棒立於警車或機車後座，充當交通錐，以及蜂鳴喇叭的功能有效解決戴口罩執勤吹哨音的不方便性，紅藍閃爍的警示燈讓用路人更清晰看到員警的位置及手勢，保障員警與用路人安全。」

除了捐贈警用設備、社會關懷等計畫，新日興亦將社會共融理念內化，於主管教育訓練中安排自然生態與地方創生體驗學習，全體員工戮力於永續行動，提供資源服務社會，落實企業與社會的共好之道，傳遞正能量永不止息。