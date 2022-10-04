商研院助企業減碳 董座許添財：ESG、數位轉型不能偏廢

商研院董事長許添財今（4）日表示，ESG永續轉型與數位轉型要相輔相成，才能確保企業有效規避相關轉型風險，提高企業競爭力與韌性，以實現永續發展目標。

許添財指出，目前企業推動ESG面臨最大挑戰，在於如何跟利潤結合，因此數位轉型、ESG永續轉型不能偏廢，企業科技進步了，但若ESG形象差，也可能會影響企業品牌力和估值，兩者一定要結合。

商研院今舉行「商研院ESG國際認證SGS/AFNOR頒證儀式｣，許添財特別勉勵學員們，在課程結束後回到工作崗位上不只要持續精進，為企業規劃好的ESG執行路徑，並與企業整體團隊共同打造數位永續創新生態系與企業新文化，以因應國際永續競爭趨勢與挑戰。

商研院指出，本次參與課程的學員共計30名，全員通過測驗並取得由SGS或AFNOR所頒發的證書，今日現場並由董事長許添財親自頒發證書。

商研院自今年以來持續推動ESG一條龍式輔導服務，相繼開出《服務業ESG企業主班》、《ISO14064-1主導查證員》、《ISO14067主導查證員》、《永續管理師實作班》、《永續報告書撰寫》…等專業課程，廣受各界好評，成功吸引了包括：大樹藥局、華康科技、王道銀行、歇腳亭、愛西達有限公司、千葉火鍋、士潔服務、台灣車輛充電、永紡企業、祥寶健康、文賀、皇冠大車隊、荷華達康、沛美生醫、國泰人壽、和泰興業、淡江大學環境工程研究所、弘育企管顧問、東明油墨、勝騰食品、宇柏資訊、景發鋁業、京典衞浴等多家知名企業主或高階主管參與。

本次取得國際證書的30名學員，來自北中南部，涵蓋零售、餐飲、營造、電子零組件、製造、紡織成衣、物流、資訊、管理顧問…等產業。培訓期間學員出席率全勤，全員並通過課程最後一天的考試，取得國際認證機構SGS或AFNOR所頒發的證書。