南台灣房價所得比較疫情前增3成 買房要9年多不吃不喝

根據內政部第二季的房價所得比資料，全國的房價所得比增加到9.69倍，若和2019年第四季國內疫情發生前相比，房價所得比增加約13%，其中南台灣增幅最大，「南高屏」房價所得比較2019第四季增加29%~31%，由於過去房價基期低，因此遇到一些題材發酵後，房價上揚幅度也相對大。

信義房屋專案經理曾敬德指出，南部地區受到科技業大廠投資議題激勵，房市吸引許多資金投入，帶動地價與房價走揚，加上去年疫情後對於通膨預期強烈，原物料與工資等造價上揚，也都反映在房價上，使房價所得比出現較大漲幅。

比較疫情前後的房價所得比，2019年第四季全國的房價所得比為8.58倍，疫情後則增加13%，今年第二季為9.69倍，一般家庭要9.69年不吃不喝才能買得起一間房子。

疫情前後增加最多的是高雄市，房價所得比從2019年第四季疫前的7.11倍，增加至9.34倍，增幅達31%。第二名則是台南市，房價所得比從7.19倍增加到9.36倍，購屋負擔增加30%，第三名則是屏東縣房價比從5.29倍增加到6.85倍，增幅達29%，這波房價所得比增加幅度較大的區域，都落在南台灣的縣市。

至於房價所得比漲幅較平緩的，大多是基期較高區域，新北市從11.72倍增加到12.82倍，增幅9%，若以最新的房價所得比來看，疫情前僅有3個都會區的房價所得比超過9倍，但今年第2季已有8個都會區的房價所得比超過9倍，疫情期間房價漲勢確實驚人。