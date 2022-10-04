國慶連假限定！身分證字號有「1」或「0」 全日暢玩劍湖山299元

迎接「雲林國際偶戲節」以及「劍湖山痛漫祭」，今(2022)年劍湖山（5701）推出「痛漫萬聖YA」主題活動，國慶連假限定，全台最強布袋戲「霹靂」與「金光」到劍湖山會見各路英雄，coser裝扮入園99元，對中身分證ID有「1」或「0」，全日暢玩299元，更多活動詳情，請洽劍湖山世界官網http://janfusun.com.tw/html/news/index.php?unid=2。

劍湖山世界經理張華紋表示，一年一度動漫coser大集合的盛會即將到來！特別推出Coser裝扮限定優惠，於10/8至10/10以及10/29至10/30等五天，coser、萬聖裝扮入園只要99元！另外還有國慶連假專屬優惠-對中身分證字號有「1」或「0」，或者是10月壽星等對象，門票均享三三折，只要299元(原價899元)，邀你一起「痛漫萬聖YA」，玩翻劍湖山。

「痛漫萬聖YA」活動非常精彩，包含「Coser陪你Fun玩」，邀請全台各地的coser，化身動漫人物，不定時現身，與遊客搭乘設施同樂，在兒童玩國-歡樂金銀島，還有限定表演秀-「布偶們的萬聖大冒險」，將由KuKu、KKIKI與塔比兔等，邀請小朋友一起出發冒險去。

喜歡布袋戲的朋友千萬不能錯過，國慶連假限定「布袋戲戶外劇場」，特別邀請全台最強大咖「霹靂布袋戲」與「金光布袋戲」，在10/8至10/10三天，「霹靂俠影、金光閃閃」英雄舞林大會於每天下午2：00在維京舞台演出，10/8將由「霹靂布袋戲」精心規劃布袋戲曲與踩街遊行活動；10/9至10/10由「金光布袋戲」黃俊雄大師首席弟子王奕，也是18屆金掌獎最佳口白，將演出黃俊雄大師經典橋段，揉合金光多媒體電視本尊史豔文與藏鏡人的恩怨情仇，劉三、兩齒、怪老子的說學逗唱，而金光多媒體Cosplay 與Q萌史豔文首度現身劍湖山，與民眾一起歡樂踩街。